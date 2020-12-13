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В Шлиссельбурге задержали подозреваемых в убийстве особенного футболиста

Двое молодых людей задержаны по подозрению в убийстве в Шлиссельбурге 13 декабря. Футболиста зарезали, завернули в покрывало и выкинули в мусорный контейнер.

Как сообщает Следственный комитет Ленобласти, одному из задержанных 20, другому 21 год, то есть они ровесники убитого. Сейчас они на допросе, в ближайшее время планируется предъявить им обвинение.

Молодых людей подозревают в убийстве особенного футболиста — он входил в состав сборной Петербурга, где играли люди с ментальными особенностями. Завернутое тело с множественными ножевыми ранениями нашли в контейнере напротив его дома в Шлиссельбурге 11 декабря.

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Комментарии (3)

drakon1984
Шлиссельбург тот еще городок, с теми еще нравами. Вот в 1998 году там жестоко убили 14-летнего подростка тоже по возрасту его ровесники. А потом еще и по телефону его родителям и сестре угрожали, так, что им пришлось уехать. Погуглите "Артем Федосимов", в свое время нашумевшая история.
263784231
Вот теперь и вопрос: а кто, на самом-то деле, особый - убитый парнишка или два нелюдя, которые "одного с ним возраста".
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