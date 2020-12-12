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Зарезанный в Шлиссельбурге молодой человек оказался особым футболистом, который защищал честь Петербурга

Убитый в Ленобласти юноша входил в состав всемирного движения Special Olympic, где представлены спортсмены с нарушением интеллекта. Петербург как футболист он представлял в Москве и Швеции.

Как выяснило издание 47news, погибший 20-летний спортсмен входил в петербургскую команду как учащийся ГБОУ школы-интерната № 10, что в посёлке Понтонный. Судя по фото с его страницы, шлиссельбуржец в составе объединённой команды Петербурга выступал в турнире с участием детей с ментальными нарушениями, который прошел два года назад в Москве. Также он выступал на турнире Gothia Special Olympics Trophy в Швеции, команда заняла второе место. Менее статусные турниры тоже регулярно были в его жизни. Как видно на фотографиях, на форме рядом с гербом Петербурга нашита эмблема «Специального олимпийского движения».

Тело юноши нашли в мусорном контейнере в Шлиссельбурге накануне в полдень. Он жил в доме напротив. На теле множество ножевых ран, оно было завернуто в одеяло. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

abitfrosty
Есть доля шутки.
bluxer
я думал, все футболисты с нарушением интеллекта.
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