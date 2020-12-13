Бизнес пообещал россиянам доступные цены на продукты после возмущения Путина

Российские ретейлеры пообещали доступные цены на продукты для россиян. Об этом 13 декабря заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вести недели».

«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам возможность купить продукты по доступным для них ценам»,— заявил Беляков.

В рамках той же программы глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подчеркнул, что его ведомство сейчас активно работает над стабилизацией цен на продукты питания в соответствии с поручением президента. В том числе создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары в стране.