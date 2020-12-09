Кремль: Петербург находится «у красной черты по коронавирусу». Ресторанные протесты — неуважение к людям

«Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации протесты владельцев баров являются «неуважением к людям».

Петербург приблизился к «красной черте по коронавирусу». Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

С начала пандемии в Петербурге выявлено уже 159 389 случаев COVID-19, а за сутки был установлен новый рекорд по приросту заразившихся. В начале декабря Минздрав заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает «наибольшую тревогу».

Заведения общественного питания в городе не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Более 100 участников рынка заявили, что соблюдать коронавирусные ограничения не собираются. Они составили «Карту сопротивления» — она объединяет заведения, которые собираются продолжить работу в новогодние праздники, несмотря на запреты властей. «Не артачиться» и «не лезть на рожон» рестораторов ранее призвал бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Также многие заведения в Северной столице не соблюдают ограничения по работе до 23.00. Сегодня ночью прошел рейд правоохранителей по таким заведениям, причем сами владельцы баров показали, как посетителей избивали палками.