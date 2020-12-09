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Кремль: Петербург находится «у красной черты по коронавирусу». Ресторанные протесты — неуважение к людям

Петербург приблизился к «красной черте по коронавирусу». Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации протесты владельцев баров являются «неуважением к людям».

«Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям», — заявил Песков.

С начала пандемии в Петербурге выявлено уже 159 389 случаев COVID-19, а за сутки был установлен новый рекорд по приросту заразившихся. В начале декабря Минздрав заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге вызывает «наибольшую тревогу».

Заведения общественного питания в городе не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Более 100 участников рынка заявили, что соблюдать коронавирусные ограничения не собираются. Они составили «Карту сопротивления» — она объединяет заведения, которые собираются продолжить работу в новогодние праздники, несмотря на запреты властей. «Не артачиться» и «не лезть на рожон» рестораторов ранее призвал бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Также многие заведения в Северной столице не соблюдают ограничения по работе до 23.00. Сегодня ночью прошел рейд правоохранителей по таким заведениям, причем сами владельцы баров показали, как посетителей избивали палками.

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Комментарии (52)

Leonard
А концерт Басты,матч Зенита,световое шоу это все от уважения к людям,или просто не подумали.А закрыть кафе много не надо,за них никто не попросит...
Antipode
Как ни удивительно, но мне кажется что в определенном смысле это позитивное развитие событий. Становится ясным что у разных групп- разные интересы. Депутаты ЕДРа тихо сидят в сторонке, тк они не могут перечить Беглову, но в то же время затрагиваются их бизнес интересы. Бывшие силовики типа Коновалова со своими ночными заведениями становятся кови-диссидентами открыто выступая против действующей власти. Депутаты Гос Думы типа Боярского выступают против закрытия ТРЦ, тк это их бизнес. Беглов "застыл", тк не в состоянии проявлять волю и инициативу потому что его назначили за лояльность, но не за интеллект и инициативность. Ситуация с пандемией в городе угрожающая. Люди сами начинают понимать что их представление, что они могут нормально существовать при любой власти, вызывает все большие сомнения.
Игорь1974
Очевидно, заморозка накопительной части пенсии на 10 лет, налог за роскош с автомобилей, задним числом, потому что кто-то прересчитал среднюю стоимость как ему захотелось, развал мелкого частного бизнеса который доили десятилетиями, позорные пенсии по 18 от силы 25000, пенсионный возраст 65 лет, до которого огромная часть мужского населения не доживает, бесконечный рост цен на ЖКХ и топливо в стране добывающей все на свете - вот это все и многое другое и есть Уважение к людям.
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