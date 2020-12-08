Россия запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана. Об этом 8 декабря сообщается на сайте ведомства.



В сообшении утверждается, что Россия неоднократно предупреждала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о «систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции». С 22 октября инспекторы Россельхознадзора 17 раз обнаружили в азербайджанских томатах и яблоках южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. Из-за этого, как утверждают в ведомстве, с 10 декабря вводится запрет на ввоз в Россию «томатов и яблок азербайджанского происхождения».

