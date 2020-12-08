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Россия запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана. Об этом 8 декабря сообщается на сайте ведомства.

В сообшении утверждается, что Россия неоднократно предупреждала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о «систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции». С 22 октября инспекторы Россельхознадзора 17 раз обнаружили в азербайджанских томатах и яблоках южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. Из-за этого, как утверждают в ведомстве, с 10 декабря вводится запрет на ввоз в Россию «томатов и яблок азербайджанского происхождения».

Отметим, ранее власти других стран неоднократно обвиняли Россию в применении подобных ограничений по отношению к «неугодным» по тем или иным причинам странам — например, ранее запрещали ввоз «Боржоми» и грузинских вин.

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Комментарии (5)

264516451
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
any_5e4cfc41eb9fb
Чё-т вроде новость давнишняя? Не? А, там про Турцию было что-то...
Oleg_I
Ахаха. Плодожорку они нашли. Армяне уже готовят выход из Таможенного союза и ОДКБ, после вашей "помощи союзному государству". Даже тех же армян из России не выпустили повоевать, а теперь плодожорку они нашли. Господи, какой позор.
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