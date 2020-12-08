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Россиянку депортируют из Белоруссии за негативные комментарии о силовиках в соцсети

Гражданку Российской Федерации депортируют из Белоруссии из-за отрицательных отзывов в социальной сети о работе правоохранительных органов. О предстоящей высылке критика милиции рассказали 8 декабря в пресс-службе МВД республики.

Сотрудникам Управления собственной безопасности в Минске не понравились фото и видео, которые россиянка размещала в соцсети, сопровождая их комментариями, «выражающими крайне негативное отношение автора к правоохранителям», пишет РИА «Новости». При этом привлекли её по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» - девушка, имея разрешение на временное пребывание, ходила на оппозиционные митинги.

Однако, как утверждают силовики, после беседы с правоохранителями мнение её поменялось: «призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов».

Несмотря на то, что россиянка хотела остаться в Белоруссии, продолжить работать и создать семью, её решили выслать из страны. Сейчас девушка находится в центре изоляции правонарушителей под арестом.

Белоруссия протестует с 9 августа. Именно в этот день в стране прошли выборы президента, в которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующих жестко задерживают, сажают в изоляторы, после чего решают их судьбу через суд. ЕС отреагировал на сложившуюся ситуацию санкциями. Россия заявила, что поддерживает легитимного президента.

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