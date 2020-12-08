Россиянку депортируют из Белоруссии за негативные комментарии о силовиках в соцсети

Сотрудникам Управления собственной безопасности в Минске не понравились фото и видео, которые россиянка размещала в соцсети, сопровождая их комментариями, «выражающими крайне негативное отношение автора к правоохранителям», пишет РИА «Новости». При этом привлекли её по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» - девушка, имея разрешение на временное пребывание, ходила на оппозиционные митинги.

Гражданку Российской Федерации депортируют из Белоруссии из-за отрицательных отзывов в социальной сети о работе правоохранительных органов. О предстоящей высылке критика милиции рассказали 8 декабря в пресс-службе МВД республики.

Однако, как утверждают силовики, после беседы с правоохранителями мнение её поменялось: «призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов».

Несмотря на то, что россиянка хотела остаться в Белоруссии, продолжить работать и создать семью, её решили выслать из страны. Сейчас девушка находится в центре изоляции правонарушителей под арестом.