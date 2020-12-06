FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

В Белоруссии 120-й день протестов. С наступлением зимы появились Дед Мороз и хороводы

В Белоруссии проходит 120-й день уже традиционных протестов оппозиции. По информации правозащитного центра «Вясна», на 18:48 6 декабря задержаны как минимум 186 протестующих — преимущественно в Минске, а также в Витебске, Смолевичах, Хотежино, Гродно и Бресте. Пятерых уже выпустили.

В числе задержанных оказались двое несовершеннолетних, журналисты, а также поэт и бард Владимир Лянкевич — по данным News.24tv.ua, ранее его уже задерживали на 6 суток.

Воскресное утро началось для минчан привычно: с колонн спецтехники в разных районах города, закрытого метро и плохого интернета. Как и в прошлые разы, оппозиция разбилась на небольшие группы и таким строем вышла митинговать после полудня. Как сообщает белорусский портал TUT.by, примерно в 13:00 начались первые задержания.

Люди протестовали в разных районах города. Где-то активисты размахивали флагами, некоторые шли толпой и громко скандировали «Жыве Беларусь!», в микрорайоне Сокол на митинг вышел даже Дед Мороз — с бородой и подарочным мешком. А возле улицы Столетова протестующие водили хоровод.

В районе станции метро «Уручье» читатели заметили участников автопробега в поддержку действующей власти, а в районе метро «Восток» — водомет, автозаки и машины с госсимволикой. По данным TUT.by, на улице Одоевского в некоторых домах не было воды. В службе «115» сообщили, что там поврежден трубопровод холодного водоснабжения.

В Гродно сегодня задержали двух журналистов БелаПАН — Марину Харевич и Сергея Людкевича. Через несколько часов их выпустили из РУВД Ленинского района без протоколов. Причины задержания им никто не объяснил, уточнили в белорусской ассоциации журналистов.

Как сообщают РИА Новости, в районе станции метро «Партизанская» была задержана журналист издания — у нее была действительная аккредитация МИД Белоруссии. Она также рассказала о задержании корреспондента агентства «Интерфакс». Их привезли в Заводское РУВД и, как пишет «Газета.Ru», отпустили после проверки документов примерно через час.

В Минске в числе задержанных оказалась Лариса Соусь 1941 года рождения. Как написала в своем Facebook журналист «Радио Свобода» Анна Соусь, женщина пережила холокост и перенесла операцию на голове. Ее, как и других протестующих, отвезли в Октябрьское РУВД.

«В одном из столичных отделений полиции задержанных выгружают из автозака, забирают мобильные телефоны, рассаживают в актовый зал и вызывают для составления протокола, — сообщает «Наша Нива». — В Советском РУВД, куда бы ни подошел фотограф издания, во дворе у стены держат людей с поднятыми руками».

Сколько человек останется в следственных изоляторах, а скольких отпустят — пока неизвестно.

Всего, по данным минской милиции (передаёт РИА), во время воскресных протестов задержано более 300 человек. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в разных районах города собрались небольшие группы граждан, «которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы». В ведомстве подтвердили, что попытались остановить самых настойчивых — тех, кто пытался выходить на проезжую часть. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались за участие в протестах, другие «оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей», добавили в минской милиции.

По информации «Брестской газеты», сегодня также прошли похороны брестского активиста Романа Решецкого, который умер 4 декабря у себя в квартире. Люди собрались у дома, где он жил. Они принесли с собой красные и белые цветы, в ногах у Романа положили БЧБ-флаг. Панихиду провел активист Виталий Казак, после чего его задержали и доставили в Ленинский РОВД.

Похороны Романа Решецкого.&nbsp;«Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого. «Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого.&nbsp;«Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого. «Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого.&nbsp;«Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого. «Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого.&nbsp;«Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого. «Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого.&nbsp;«Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого. «Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого.&nbsp;«Брестская газета»
Похороны Романа Решецкого. «Брестская газета»

На акцию солидарности вышли белорусы в Осло, Варшаве и в Санкт-Петербурге.

Варшава
ВаршаваФото: TUT.by
Осло
ОслоФото: TUT.by
Санкт-Петербург
Санкт-ПетербургФото: TUT.by
Санкт-Петербург
Санкт-ПетербургФото: TUT.by

Белоруссия протестует с 9 августа. Именно в этот день в стране прошли выборы президента, в которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующих жестко задерживают, сажают в изоляторы, после чего решают их судьбу через суд. ЕС отреагировал на сложившуюся ситуацию санкциями. Россия заявила, что поддерживает легитимного президента.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Ruticon
молодцы ребята, сражайтесь за свою свободу!!!
Свифт
.... эта кучка выходит сэлфиться для отчёта перед польскими кураторами ?
/me
Небогато осталось на 120-й день. Остальные работают?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний