В Белоруссии проходит 120-й день уже традиционных протестов оппозиции. По информации правозащитного центра «Вясна» , на 18:48 6 декабря задержаны как минимум 186 протестующих — преимущественно в Минске, а также в Витебске, Смолевичах, Хотежино, Гродно и Бресте. Пятерых уже выпустили.

В числе задержанных оказались двое несовершеннолетних, журналисты, а также поэт и бард Владимир Лянкевич — по данным News.24tv.ua , ранее его уже задерживали на 6 суток.

Воскресное утро началось для минчан привычно: с колонн спецтехники в разных районах города, закрытого метро и плохого интернета. Как и в прошлые разы, оппозиция разбилась на небольшие группы и таким строем вышла митинговать после полудня. Как сообщает белорусский портал TUT.by , примерно в 13:00 начались первые задержания.

Люди протестовали в разных районах города. Где-то активисты размахивали флагами, некоторые шли толпой и громко скандировали «Жыве Беларусь!», в микрорайоне Сокол на митинг вышел даже Дед Мороз — с бородой и подарочным мешком. А возле улицы Столетова протестующие водили хоровод.

В районе станции метро «Уручье» читатели заметили участников автопробега в поддержку действующей власти, а в районе метро «Восток» — водомет, автозаки и машины с госсимволикой. По данным TUT.by, на улице Одоевского в некоторых домах не было воды. В службе «115» сообщили, что там поврежден трубопровод холодного водоснабжения.

В Гродно сегодня задержали двух журналистов БелаПАН — Марину Харевич и Сергея Людкевича. Через несколько часов их выпустили из РУВД Ленинского района без протоколов. Причины задержания им никто не объяснил, уточнили в белорусской ассоциации журналистов .

Как сообщают РИА Новости , в районе станции метро «Партизанская» была задержана журналист издания — у нее была действительная аккредитация МИД Белоруссии. Она также рассказала о задержании корреспондента агентства «Интерфакс». Их привезли в Заводское РУВД и, как пишет «Газета.Ru» , отпустили после проверки документов примерно через час.

В Минске в числе задержанных оказалась Лариса Соусь 1941 года рождения. Как написала в своем Facebook журналист «Радио Свобода» Анна Соусь, женщина пережила холокост и перенесла операцию на голове. Ее, как и других протестующих, отвезли в Октябрьское РУВД.

«В одном из столичных отделений полиции задержанных выгружают из автозака, забирают мобильные телефоны, рассаживают в актовый зал и вызывают для составления протокола, — сообщает «Наша Нива». — В Советском РУВД, куда бы ни подошел фотограф издания, во дворе у стены держат людей с поднятыми руками».

Сколько человек останется в следственных изоляторах, а скольких отпустят — пока неизвестно.

Всего, по данным минской милиции (передаёт РИА), во время воскресных протестов задержано более 300 человек. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в разных районах города собрались небольшие группы граждан, «которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы». В ведомстве подтвердили, что попытались остановить самых настойчивых — тех, кто пытался выходить на проезжую часть. Некоторые из задержанных ранее уже привлекались за участие в протестах, другие «оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей», добавили в минской милиции.