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В Ленобласти запретили новогодние корпоративы и городские ёлки

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 8 декабря внёс изменения в «коронавирусное» постановление, запретив новогодние корпоративы, ёлки и усилив другие ограничения.

«Запрещается проведение корпоративных мероприятий, посвящённых празднованию Нового года, общественных праздников — городских и районных ёлок, иных подобных коллективных мероприятий в общественных местах и помещениях предприятий общественного питания», — говорится в документе. Отметить уход коронавирусного года можно только в ресторанах при гостиницах — общепиту в средствах размещения разрешено работать в период с 23 часов 31 декабря 2020 года до 2 часов 1 января 2020 года для обслуживания постояльцев. Свадьбы, поминки и другие семейные мероприятия по-прежнему разрешены только в составе не более 18 человек.

С 30 декабря по 3 января включительно не будут работать фуд-корты и фуд-плейсы во всех ТЦ и ТК Ленобласти.

Проведение спектаклей в театрах и концертов возможно при 50-процентной заполненности с обязательным масочным режимом. То же самое касается мероприятий в ДК в жёлтой и зелёной зонах, а «красные» районы, в список которых вошёл и Приозерский, могут проводить репетиции, кружки и т.п. только онлайн.

В детских оздоровительных лагерях группы и отряды будут заполнены только наполовину, все дети и сотрудники будут заезжать на смену одновременно. Бесплатно отправить в лагерь детей смогут медработники — для них предусмотрена 100-процентная компенсация путёвок на 2020 — 2021 гг.

Работу волонтёров и соцработников, которые помогают жителям, оставшимся дома из-за коронавирусной инфекции, будут организовывать органы местного самоуправления.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Ожидаемо, но опять заигрывание с полумерами. Что ж готовьтесь к вспышке заболевания от приехавших отдыхать питерских.
Савва Морозов
до 2 часов 1 января 2020 - машина времени.
вот и ЛО вводит ограничения, а народ уже собирался ехать туда - справлять в придорожных.
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