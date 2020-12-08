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Анна Нетребко подарила кофейник Всероссийскому музею Пушкина. Старинный предмет пополнит коллекцию

Оперная певица Анна Нетребко передала в дар Всероссийскому музею А. С. Пушкина на набережной Мойки, 12, фарфоровый кофейник XIX века. Идея презента, который дива вручила директору учреждения культуры Сергею Некрасову, у нее появилась после посещения Музея-квартиры поэта.

Известно, что кофейник был создан в Западной Европе. Он дополнит коллекцию парадного и подарочного фарфора, который есть в музее, — в первую очередь мемориального: посетители могут увидеть чашечку для шоколада Натальи Гончаровой, подсвечники Петра Чаадаева и чернильницу сестры Александра Пушкина Ольги Павлищевой.

Ранее Анна Нетребко уже зарекомендовала себя как ценитель фарфора. По ее эскизам на Императорском фарфоровом заводе был выполнен чайный сервиз на 6 персон «Аида». Основу художественной композиции составили египетские узоры и силуэты преимущественно синего, чёрного, коричневого и жёлтого цветов. В набор вошли чайник, сахарница, молочник и чашки с блюдцами. Авторскую линию посуды в 2016 году презентовали в Вене.

Нетребко — среди тех знаменитостей, которые перенесли коронавирус. Она пережила пневмонию средней степени тяжести, но практически сразу смогла снова петь.

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Комментарии (1)

carkorea
Без масок, дистанция менее 1,4 метра. Ещё явно не прошла положенный карантин после пересечения границы. Да и в верхней одежде - она на секунду заскочила ? И сам " подарок " удивляет. Лень было самой вымыть ?
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