Оперная певица Анна Нетребко передала в дар Всероссийскому музею А. С. Пушкина на набережной Мойки, 12, фарфоровый кофейник XIX века. Идея презента, который дива вручила директору учреждения культуры Сергею Некрасову, у нее появилась после посещения Музея-квартиры поэта.

Известно, что кофейник был создан в Западной Европе. Он дополнит коллекцию парадного и подарочного фарфора, который есть в музее, — в первую очередь мемориального: посетители могут увидеть чашечку для шоколада Натальи Гончаровой, подсвечники Петра Чаадаева и чернильницу сестры Александра Пушкина Ольги Павлищевой.

Ранее Анна Нетребко уже зарекомендовала себя как ценитель фарфора. По ее эскизам на Императорском фарфоровом заводе был выполнен чайный сервиз на 6 персон «Аида». Основу художественной композиции составили египетские узоры и силуэты преимущественно синего, чёрного, коричневого и жёлтого цветов. В набор вошли чайник, сахарница, молочник и чашки с блюдцами. Авторскую линию посуды в 2016 году презентовали в Вене.



Нетребко — среди тех знаменитостей, которые перенесли коронавирус. Она пережила пневмонию средней степени тяжести, но практически сразу смогла снова петь.

