Из квартиры петербуржца украли деньги и ключи от машины, а потом угнали и саму машину

У жителя Пушкинского района Петербурга ограбили квартиру и вдобавок угнали автомобиль. Меньше чем через неделю машину обнаружили уже в другом районе и с другими номерами.



Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, в прошлую среду в полицию обратился 48-летний житель Шушар. Он рассказал, что между 10:30 и 20:37 того же дня неизвестный злоумышленник, подобрав ключ ко входной двери, проник в его квартиру в одном из домов по Центральной улице поселка и украл оттуда 12 тысяч рублей и ключи от автомобиля Suzuki Grand Vitara. Затем он похитил и саму «Витару».