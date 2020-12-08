Из квартиры петербуржца украли деньги и ключи от машины, а потом угнали и саму машину

У жителя Пушкинского района Петербурга ограбили квартиру и вдобавок угнали автомобиль. Меньше чем через неделю машину обнаружили уже в другом районе и с другими номерами.
Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, в прошлую среду в полицию обратился 48-летний житель Шушар. Он рассказал, что между 10:30 и 20:37 того же дня неизвестный злоумышленник, подобрав ключ ко входной двери, проник в его квартиру в одном из домов по Центральной улице поселка и украл оттуда 12 тысяч рублей и ключи от автомобиля Suzuki Grand Vitara. Затем он похитил и саму «Витару».
В 21:50 7 декабря сотрудники полиции заметили похищенный автомобиль у дома 121 по Краснопутиловской улице, номера на нем уже были другие. За рулем «Сузуки» находился 49-летний житель Петербурга, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Его задержали и доставили в отделение полиции.
Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере с незаконным проникновением в жилище (по п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).