Папа решил взять в магазин газовый пистолет, но его опередила шестилетняя дочь. Теперь она в больнице

Шестилетнюю жительницу Сестрорецка доставили в больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести после того, как она нашла дома на полке отцовский газовый пистолет.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 7 декабря, инцидент произошел в конце прошлой недели около 21 часа в квартире дома по Дубковскому шоссе.



По предварительной информации, отец ребенка, 41-летний ранее судимый мужчина, готовился к выходу в магазин, подготовил вещи, которые собирался взять с собой, в том числе и газовый пистолет. Все это он выложил на полку шкафа в прихожей. И на пару минут отошел. В этот момент шестилетняя дочь мужчины взяла пистолет и совершила один выстрел.

