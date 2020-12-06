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Две всадницы подрались со стражами ЗакСа Петербурга. Разборки в средневековом стиле попали на видео

Фото: кадр из видео

Разборки в средневековом стиле зафиксировали очевидцы и камеры наружного наблюдения в центре Петербурга. Стражи, охраняющие покой законодателей, вступили в стычку с двумя прекрасными всадницами. Конфликт закончился дракой. О причинах возникшего противоречия остается только гадать.

Агрессивная встреча у Мариинского дворца произошла накануне, видеозапись с места событий от очевидцев появилась в Сети утром 6 декабря. Аналогичные ролики с уличных камер оказались в распоряжении «Фонтанки».

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Судя по кадрам, двое охранников петербургского ЗакСа обратили внимание на двух наездниц, когда те находились на пешеходном переходе у стен городского парламента в переулке Антоненко. Стражи подошли к ним, завязался диалог.

Когда лошадь одной из них (на видео — темного окраса) ступила на тротуар, один из охранников подбежал и, схватив поводья, вернул ее на дорогу. Спустя несколько секунд прорваться на площадь перед ЗакСом решила вторая всадница на белой лошади, но встретила резкое сопротивление — один из стражей буквально оттолкнул животное, на котором находилась девушка. После этого между охранником и наездницей началась рукопашная.

Блюститель порядка, по всей видимости, добивался того, чтобы дальнейшее развитие конфликта продолжалось в равных условиях, то есть на земле. С этой целью он хватал девушку за белый шарф, пытаясь стащить ее с седла. Когда у него получилось добиться своей цели, наездница заехала ему ногой в самое нежное место. В подобном ключе разборки продолжались еще пару минут.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Законодательного собрания Петербурга, а также в ГУ МВД по городу и области.

Фото: кадр из видео

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Комментарии (60)

Diplot
Да они похоже ещё и пьяные. Я про охранников.
Ифка
если это были не пенты, то сажать их надо. будет еще каждый лакей из здания выбегать и свои порядки на улице наводить.
LiChaBaTa
А с какого эти клоуны имеют право на такие действия?? Казаки №2??
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