После смертельного ДТП под Гатчиной водитель сбежал из больницы. «Ларгус» раскурочен

Смертельное ДТП произошло в Гатчинском районе Ленобласти. Водитель стал фигурантом уголовного дела. Он допустил несколько промахов.
Как сообщает 6 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, вчера в 0:05 на 41-м километре дороги Кемполово — Шапки 43-летний водитель «Лады Ларгуса» по неустановленной причине съехал в левый кювет, машина опрокинулась и врезалась в дерево. Фотографии с места ДТП публикует «Дорожный инспектор».
Один пассажир скончался на месте — мужчина 1958 года. Женщина 1972 года рождения была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Водителя тоже доставили в больницу, оценив его травмы как средние, но он ушёл оттуда до врачебного осмотра. Уже утром, около 10:30, полицейские его нашли: он был задержан у дома 14 по улице Карла Маркса в Гатчине в нетрезвом состоянии.
Следователь УМВД по Гатчинскому району возбудил уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.