На задержанного в Петербурге основателя движения «Перемен» составили протокол. Он останется в полиции до суда

Задержанный у Гостиного двора в Петербурге на встрече сторонников движения «Перемен» политолог Валерий Соловей останется на ночь в отделе полиции. Об этом вечером 5 декабря «Фонтанке» сообщила его адвокат Елена Михно.

По словам защитницы, в отношении Соловья составлен протокол по административной статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (20.2 КоАП РФ). До суда его оставляют в 1-м отделе полиции на улице Якубовича, 16. Предварительно, заседание по его делу состоится в три часа дня 6 декабря.