Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» 5 декабря в Челябинске. Петербуржцы выиграли со счетом 5:1.
Домой - с отличным настроением.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 5, 2020
Трактор уверенно обыгран в Челябинске - 5:1 в нашу сегодня!
С победой!#ТРКСКА pic.twitter.com/RPDRZh5xmx
Голы за СКА забили Антон Бурдасов (2-я минута, 10 — в большинстве), Кирилл Марченко (26), Артем Швец-Роговой (34) и Владислав Каменев (57). У «Трактора» отличился Томаш Гик (8 — в меньшинстве).
На счету СКА 46 очков и второе место в таблице Западной конференции. Следующий матч армейцы с Невы проведут в Санкт-Петербурге 7 декабря против «Динамо» из Риги.