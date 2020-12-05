FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Дубль Бурдасова помог СКА победить «Трактор» в Челябинске

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» 5 декабря в Челябинске. Петербуржцы выиграли со счетом 5:1.

Голы за СКА забили Антон Бурдасов (2-я минута, 10 — в большинстве), Кирилл Марченко (26), Артем Швец-Роговой (34) и Владислав Каменев (57). У «Трактора» отличился Томаш Гик (8 — в меньшинстве).

На счету СКА 46 очков и второе место в таблице Западной конференции. Следующий матч армейцы с Невы проведут в Санкт-Петербурге 7 декабря против «Динамо» из Риги.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний