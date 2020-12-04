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Театр «Суббота» перескажет сюжет Стриндберга о борьбе полов

11 и 12 декабря в театре «Суббота» состоится премьера спектакля «Отец». Одноименная драма входит в тройку самых известных произведений Августа Стриндберга. Написанная в 1887 году, эта пьеса весьма определенно выразила отношение шведского драматурга к дискутируемой в то время теме борьбы полов. В сегодняшнем контексте она оказывается столь же, если даже не сильнее, значима.

фото с репетиции спектакля
фото с репетиции спектакляФото: Алексей Иванов, фото предоставлено театром

Молодой режиссер Сергей Азеев перенесит действие из реалий конца XIX столетия в современный мир медиа, и зрителей ждет психологическая битва посильнее, чем на иных телевизионных ток-шоу: по сюжету Лаура постепенно доводит своего мужа, интеллектуально и духовно ее превосходящего, до безумия. А начинается все с того, что супруга заявляет: ротмистр не родной отец их 14-летней дочери Берты. Герой пытается найти какие-то логические доводы и разумные объяснения случившемуся, но безуспешно.

История, вероятно, отчасти автобиографична: известно, что Стриндберг не был уверен в собственном отцовстве и неоднократно использовал этот мотив в своих произведениях. Вот и в «Отце» семейные тайны и секреты выставляются на публику. А драматург виртуозно демонстрирует, что в действительности происходит за стенами благопристойных домов.

Начало в 19.00.

16+

Наталия Эфендиева

фото с репетиции спектакля
фото с репетиции спектакляФото: Алексей Иванов, фото предоставлено театром

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