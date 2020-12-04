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«Кто компенсирует эти деньги?» Бизнес требует от Беглова смягчить новогодний локдаун

Рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга потребовали от губернатора Александра Беглова смягчить коронавирусные ограничения на новогодние каникулы и компенсировать бизнесу потери. От этом говорится в письме Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг от 4 декабря (есть в распоряжении «Фонтанки»).

«Те, кто сейчас получил туристический Оскар, для нашего города, те, кто делает наш город гастрономической столицей, те, кто понимает и болеет за наш город, выражают свое категорическое несогласие и удивление Вашим постановлением от 2 декабря 2020 года и мерами по закрытию всей туристической отрасли, перечисленными в нем», — отмечают авторы петиции.

По мнению бизнеса, запреты создают условия для неравной конкуренции между регионами, а также приведут к гибели предприятий малого бизнеса.

«Запрет на работу ресторанов, музеев, театров привел к тотальным отказам от поездок в Петербург, требованиям возвратов денежных средств за билеты и бронирование номеров в отелях, туров, экскурсий и дополнительным финансовым потерям для всех участников рынка», — говорится в письме.

При этом ограничительные меры не смогут отменить массовое скопление горожан и гостей города в транспорте, на улицах и в доступных общественных пространствах. Это спровоцирует массовое стихийное проведение торжеств, прием пищи и напитков в не приспособленных антисанитарных условиях, считают предприниматели.

Между тем большинство заведений сферы услуг благодаря соблюдению стандартов безопасности «стали гораздо безопаснее любой районной поликлиники».

«Объявляя локальные ограничения/закрытия на несколько недель, Вы не предлагаете одновременно мер поддержки предпринимателям, в то время как потери по сравнению с прошлым годом в каждом отдельном предприятии составляют до 95% оборота. Кто компенсирует предприятиям эти деньги?» — задается бизнес риторическим вопросом.

Авторы письма требуют в 5-дневный срок пересмотреть 121-е постановление, отменив полный запрет на работу предприятий общественного питания, с соблюдением рекомендаций и правил Роспотребнадзора, наличия действующего QR-кода. Также, по их мнению, необходимо разрешить работу ресторанам при отелях и смягчить временные ограничения по работе театров, музеев, выставок и концертных площадок в праздничные и предпраздничные дни. Наконец, бизнес призывает Смольный при падении оборота в предприятии более чем на 30% компенсировать разницу предпринимателям из государственного или городского бюджета. «В противном случае это приведет к окончательному закрытию тысяч предприятий и, как следствие, росту безработицы», — говорят предприниматели.

Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг представляет интересы Российской гостиничной ассоциации, Ассоциации малых гостиниц Петербурга, РОО «Содействие малому бизнесу», Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и других.

О новых коронавирусных ограничениях Смольный объявил 2 декабря. В соответствии с ними, с 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

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Комментарии (13)

USSR_forever
если говорить откровенно, то за весенне-летний простой по этому 121-му постановлению бизнес не получил ни копейки компенсаций ни от городских властей, ни от федеральных.... те МРОТы, которые давало гос-во - это лишь на поддержание занятости, но не компенсация расходов на аренду, не компенсация за вынужденный простой. И сегодня власти снова хотят остановить часть бизнесов в угоду своему тщеславию и самолюбию. Хрюкающие не понимают апогея что без работы останутся тысячи людей, занятых в этом бизнесе. А если нет компенсаций - то выход один: "осторожно, двери закрываются". Ещё немного и мы увидем в Питере город Детройт - закрытые и пустующие витрины, массовая безработица и толпы людей за МРОТами на бирже. Культурная столица? Ах-ха-х - город, в котором Биржа который год напоминает развалины Колизея. И это не в спальном районе, а прямо посреди города. Сколько бы бизнес не ждал компенсаций - понятно, что их не будет. Поэтому выход сегодня только один - всем пора всё закрыть. 90-е часть 2
Павел Михайлов
А я всегда говорил, что самый надёжный и прибыльный бизнес- торговля свечками И прибыль в разы больше, и никто ничего не запрещает на 6-7 января.
Ioan4
Выражение: "ничего личного, просто бизнес" обретает новый смысл. Требующим глубоко насрать на тех кто умрет благодаря их требованиям?
Пора уже вручать отличительный знак таким: "Бизнес на костях" и разные степени ввести.
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