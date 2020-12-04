«Кто компенсирует эти деньги?» Бизнес требует от Беглова смягчить новогодний локдаун

Рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга потребовали от губернатора Александра Беглова смягчить коронавирусные ограничения на новогодние каникулы и компенсировать бизнесу потери. От этом говорится в письме Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг от 4 декабря (есть в распоряжении «Фонтанки»).

«Те, кто сейчас получил туристический Оскар, для нашего города, те, кто делает наш город гастрономической столицей, те, кто понимает и болеет за наш город, выражают свое категорическое несогласие и удивление Вашим постановлением от 2 декабря 2020 года и мерами по закрытию всей туристической отрасли, перечисленными в нем», — отмечают авторы петиции.



По мнению бизнеса, запреты создают условия для неравной конкуренции между регионами, а также приведут к гибели предприятий малого бизнеса.

«Запрет на работу ресторанов, музеев, театров привел к тотальным отказам от поездок в Петербург, требованиям возвратов денежных средств за билеты и бронирование номеров в отелях, туров, экскурсий и дополнительным финансовым потерям для всех участников рынка», — говорится в письме.

При этом ограничительные меры не смогут отменить массовое скопление горожан и гостей города в транспорте, на улицах и в доступных общественных пространствах. Это спровоцирует массовое стихийное проведение торжеств, прием пищи и напитков в не приспособленных антисанитарных условиях, считают предприниматели.

Между тем большинство заведений сферы услуг благодаря соблюдению стандартов безопасности «стали гораздо безопаснее любой районной поликлиники».

«Объявляя локальные ограничения/закрытия на несколько недель, Вы не предлагаете одновременно мер поддержки предпринимателям, в то время как потери по сравнению с прошлым годом в каждом отдельном предприятии составляют до 95% оборота. Кто компенсирует предприятиям эти деньги?» — задается бизнес риторическим вопросом.

