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Грузовик снес «Корсу» и фуру на светофоре на трассе М-10. Среди пострадавших двое детей

Серьезное ДТП произошло утром 4 декабря на федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой. Три человека получили травмы.

На автодороге М-10 в поселке Рябово «новгородский Вин Дизель» на грузовом Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Opel Corsa, сообщает в группе «Тосно ВКонтакте» очевидец Игорь. На фото с места ДТП видно, что грузовик врезался в «Опель» сзади и вылетел с проезжей части. «Есть пострадавшие: два ребёнка и женщина, увезли на скорой», — пишет участник группы.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что информация о ДТП поступила около 10:20. По предварительным данным, на 624-м километре трассы М-10 автомобиль Hyundai наехал на стоявшие на светофоре легковой Opel и грузовой Volvo. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей, 8 и 16 лет, у всех травмы средней степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поврежденные автомобили занимали две полосы движения в сторону Петербурга, и до 10:50 проезд был организован в реверсивном режиме. С 10:50 движение в сторону Петербурга восстановили по одной полосе. По данным «Яндекс.Пробок», сейчас на участке М-10 в Рябово наблюдается небольшое затруднение движения.

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