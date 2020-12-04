Серьезное ДТП произошло утром 4 декабря на федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой. Три человека получили травмы.



На автодороге М-10 в поселке Рябово «новгородский Вин Дизель» на грузовом Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Opel Corsa, сообщает в группе «Тосно ВКонтакте» очевидец Игорь. На фото с места ДТП видно, что грузовик врезался в «Опель» сзади и вылетел с проезжей части. «Есть пострадавшие: два ребёнка и женщина, увезли на скорой», — пишет участник группы.