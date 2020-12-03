«Будет правильно, если он пропадет». После смерти рэпера Картрайта его вдова составила в телефоне план избавления от тела

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Расчлененное тело музыканта Александра Юшко должно было сгинуть в болоте у озера Чернь, а вдова Марина Кохал собиралась выждать месячную паузу и уехать из Петербурга. Детальный план инсценировки бесследного исчезновения женщина набросала в заметках мобильного телефона.

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, Кохал рассматривала несколько вариантов утилизации тела мужа, остановившись, видимо, на болоте у озера Чернь Выборгского района Ленобласти, в 120 километрах от Санкт-Петербурга. В ее телефоне был проложен маршрут от соседнего с озером поселка Гаврилово. Альтернативные варианты — погреб, колодец или местность, в которой наверняка водятся крысы.



Квартиру на Невском проспекте, где Кохал расчленяла мужа, она планировала обстоятельно зачистить от следов крови, намереваясь приобрести ультрафиолетовую лампу, постирать шторы и все белье и тщательно вымыть решетки в душе и раковине.

Примерно через месяц после смерти Юшко женщина намеревалась и сама уехать из города. В телефонном списке дел значилась покупка билетов на 22–24 августа.

Заметки Кохал датированы днем 29 июля 2020 года — за несколько часов до добровольного звонка в полицию с сообщением о том, что она расчленила тело мужа. От реализации плана женщина отказалась после консультации с друзьями-адвокатами, писала «Фонтанка».

После сдачи полиции Кохал добровольно выдала мобильный телефон. Заметки она не редактировала. В них сохранились рассуждения о том, что будет с 67-летней матерью и малолетним сыном, если Кохал все же сдастся. Ее беспокоили сохранение свободы и опеки над ребенком. Женщина полагала, что расчленением она совершила преступление, но считала, что за такое необязательно подвергают аресту.



Александр Юшко умер 24 июля. По словам Кохал, тело мужа она нашла в его комнате, спустила на пол, проверила его зрачки.

«Они были огромные. Невероятно огромные, я такого никогда не видела, — рассказывала женщина своим защитникам. — Я решила зачем-то кольнуть его булавкой. Кольнула в конечность, и никакой реакции. Пыталась его спасти и старалась реанимировать».

Расчленяла тело в комнате Юшко, втайне от матери и ребенка, после того, как они ушли спать.

«Заколотила окна, прибила гвоздиками. Он [муж] очень любил задернутые шторы, и это бы ни у кого не вызвало подозрений. Он асоциальным был, не очень любил людей, и на всякие темы общался со мной», — говорила женщина в беседе с адвокатами.

Мотивы расчленения Кохал объяснила желанием скрыть причину его смерти. Юшко, по ее утверждению, умер от передозировки. Экспертиза отчасти подтвердила эту версию, найдя в волосах и тканях следы наркотиков и психотропных веществ.

«В какой-то момент я поняла, что это все вскроется: что мой любимый — наркоман, и это отразится на нем как на исполнителе, на его репутации. Он не был замечен за таким. Я боялась, что его мать и сестра скажут, что я просмотрела, я виновата. Что меня будут ненавидеть. Я боялась, что сын узнает, как папа ушел из жизни. Я долго думала и поняла, что будет правильно, если он пропадет. Сейчас я бы так не сделала. То есть я свои мотивы понимаю, но это все ненормально», — признавалась Кохал.



После задержания вдову Юшко обвинили в убийстве и отправили в СИЗО, отобрав ребенка и попытавшись арестовать мать — Елену Кохал. Результаты экспертизы трупа следствие не устроили — они не уличают Кохал в убийстве. Назначена новая экспертиза. С прежней защиту не ознакомили.

По версии следствия, не позднее 29 июля Марина Кохал убила мужа неустановленным способом с использованием инсулинсодержащего препарата «Новорапид Флекспен». На ладони умершего нашли след укола. Эксперты считают его прижизненным, но не исключают, что это метка от булавки — после наступления биологической смерти некоторые структуры организма продолжают существовать без кислородного питания.

Александр Юшко был резидентом Versus Battle, выступал под псевдонимом «Энди Картрайт».