FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.62р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Мужчина с молотком напал на прохожую в Москве, перепутав ее с женой

Удар молотком по голове прервал телефонный разговор молодой женщины на одной из улиц Москвы. Нападавший позже пояснил полиции, что перепутал ее с женой.

Как сообщает 3 декабря «МВД Медиа», в полицию обратилась 27-летняя москвичка. Женщина рассказала, что говорила по телефону у подъезда дома на бульваре Яна Райниса, когда на нее накинулся неизвестный мужчина и стал бить молотком по голове. Потерпевшая подбежала к прохожим, прося о помощи. Мужчина еще раз попытался напасть, но неудачно, после чего скрылся. Женщину доставили в больницу с ушибленной раной головы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД Южного Тушино задержали подозреваемого, им оказался 47-летний мужчина, который ранее уже был судим. Полицейским он рассказал, то перепутал пострадавшую со своей женой, с которой у него конфликт.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Капитан Очевидность2
"По факту нападения возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)."

Ну всё как обычно. Молотком по голове - это хулиганство у нас называется.
blackcatwhitecat
то есть, он не знает, как выглядит его жена?
gencon
У меня сосед на Навального похож - представляю как ему трудно живётся. Но это пока.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний