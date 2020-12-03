Удар молотком по голове прервал телефонный разговор молодой женщины на одной из улиц Москвы. Нападавший позже пояснил полиции, что перепутал ее с женой.



Как сообщает 3 декабря «МВД Медиа», в полицию обратилась 27-летняя москвичка. Женщина рассказала, что говорила по телефону у подъезда дома на бульваре Яна Райниса, когда на нее накинулся неизвестный мужчина и стал бить молотком по голове. Потерпевшая подбежала к прохожим, прося о помощи. Мужчина еще раз попытался напасть, но неудачно, после чего скрылся. Женщину доставили в больницу с ушибленной раной головы.