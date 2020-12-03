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Подозреваемого в убийстве ищут в Петербурге. Он может скрываться в Приморском районе

Подразделения полиции Петербурга получили ориентировки на подозреваемого в убийстве жителя Ленобласти.

Как сообщает 2 декабря 47news, в рамках возбужденного во вторник в Бокситогорске уголовного дела об убийстве разыскивается 41-летний местный житель. По версии следствия, его жертвой стала женщина.

Худощавого мужчину ростом около 175 см ищут в первую очередь на севере города — в Приморском районе, где он может скрываться.

Узнавших мужчину на фото просят звонить по телефонам "02" и в бокситогорскую полицию - 8-813-66-91-006 и 8-813-66-2-13-02.

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