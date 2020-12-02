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ТАСС: Сотрудника СК задержали по подозрению в поджоге следственного отдела, в котором он работал

Следователь по особо важным делам отдела СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округам Максим Митасов задержан по подозрению в организации поджога следственного отдела, в котором он работал. Об этом 2 декабря пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователь Максим Александрович Митасов был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в том числе после показаний исполнителей поджога, в отношении которых судом уже избрана мера пресечения на прошлой неделе. В отношении сотрудника СК вопрос об избрании меры пресечения будет решен в четверг», - заявил собеседник издания.

Поджог произошел в ночь на 19 мая 2017 года. Пожар уничтожил кабинеты второго этажа следственного отдела СК РФ по Троицкому и Новомосковскому округам, в них хранились, в том числе, уголовные дела.

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