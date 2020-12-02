Трёхмерный мэппинг-спектакль «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» «Фонтанка» покажет онлайн 6 декабря в 21.30. Зрители, не выходя из дома, увидят шоу, в котором создатели соединили фрагменты изображений скульптур и полотен Эрмитажа, а также исторические сюжеты о победах. Под изображения подобрали музыку разных эпох, цитаты из мемуаров участников сражений, а также отрывки из стихотворений Пушкина, Гумилева, Ахматовой, Бальмонта, Евтушенко, Окуджавы и других классиков. Детали программы можно изучить на сайте.

За 3D-видеографику этого спектакля отвечает французская команда специалистов Cosmo AV, которая для Петербурга неоднократно создавала шоу в Дни Эрмитажа на Дворцовой. Именно эти видеохудожники сделали графику проекта «1917» в 2017 году к столетию революции. Нынешний проект придуман в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Визуализация с сайта hermitageday.ru (для того, чтобы рассмотреть, увеличьте изображение):

Тем, кто всё-таки захочет посмотреть на представление лично 5 и 6 декабря, нужно будет оформить билет на сайте hermitageday.ru, выбрав удобное для себя время. Входные — бесплатные, но они позволят контролировать число посетителей. Организаторы обращают внимание: если на других сайтах вам будут предлагать купить билеты на это мероприятие — это мошенники: все билеты — бесплатные.

Каждый сеанс умещает два показа, в последний раз на спектакль запустят в 21.45, из-за закона о тишине видео покажут только один раз. Вход на площадь возможен как со стороны Певческого моста, так и со стороны Дворцового проезда (не через арку Главного штаба), выход организован со стороны Певческого моста, Дворцового проезда и Зимнего дворца.