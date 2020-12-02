В Москве 2 декабря полиция задержала участницу Pussy Riot Марию Алехину за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!», которую она провела 28 ноября. Общением с представителями правопорядка в этот раз активистка осталась довольна.

«Это было лучшее задержание в жизни», — цитирует активистку «Новая газета» активистка. Участницу акции доставили в ОП Китай-город. Сотрудники МВД, как отметила Алёхина, обходились с ней вежливо, «подавали руки, открывали двери».

Однако не всё было хорошо. По словам активистки, у неё и её компаньонки по акции Риты Флорес отключили электричество, якобы были перерезаны и вырваны провода.