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«Это было лучшее задержание в жизни». Полиция пришла к участнице Pussy Riot Марии Алёхиной в Москве спустя 4 дня после акции

В Москве 2 декабря полиция задержала участницу Pussy Riot Марию Алехину за акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!», которую она провела 28 ноября. Общением с представителями правопорядка в этот раз активистка осталась довольна.

«Это было лучшее задержание в жизни», — цитирует активистку «Новая газета» активистка. Участницу акции доставили в ОП Китай-город. Сотрудники МВД, как отметила Алёхина, обходились с ней вежливо, «подавали руки, открывали двери».

Однако не всё было хорошо. По словам активистки, у неё и её компаньонки по акции Риты Флорес отключили электричество, якобы были перерезаны и вырваны провода.

Участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес совместно с художником Фархадом Исрафилли-Гельманом 28 ноября провели акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!». Алехина и Флорес, одетые в русские народные платья, привязали скотчем Исраффили-Гельмана в форме омоновца к столбу возле Государственного исторического музея в Москве. Художника тогда задержали возле его дома-мастерской через почти четыре часа после акции. На следующий день силовики пришли к фотографу Глебу Кузнецову.

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