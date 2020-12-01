Владимир Путин 1 декабря посетил Тобольск и, судя по сообщениям государственных информагентств, оставил неизгладимое впечатление. Визит начался с того, что на морозе в -15 градусов после приземления самолета президента у чиновников как по волшебству пропали с голов шапки. «Судьба ушанок неизвестна», - уточняют журналисты кремлевского пула РИА Новости.
Чиновники встречали Путина в Тобольске в шапках - все-таки -15. Да и он призывал не снимать их на морозе. Но увидели президента и передумали.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 1, 2020
Судьба ушанок неизвестна pic.twitter.com/GN7HYaMU4e
В Тобольске Путин посетил нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим», после чего провел совещание по развитию отрасли. Началось оно с демонстрации демократичности президента — он ждал, пока оператор разберется с отсутствием штатива для камеры.
"Мы подождем". Путин философски отнесся к задержке начала совещания из-за отсутствия штатива для камеры. pic.twitter.com/qpnGa43fwI— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 1, 2020
Во время совещания Путин показывал навыки «кремлевского скорочтения», обратили внимание журналисты.
Кремлевский метод скорочтения от Путина pic.twitter.com/rZ2qOY92X7— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 1, 2020
Ну, а уже под конец дня президент встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. И в ходе его отчета усомнился в приведенных им — уж слишком оптимистичных цифрах. «Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам 9 месяцев - пусть небольшой но плюс, 101% к аналогичному периоду прошлого года», - сказал Моор. «Не могу согласиться.Это нереально, по моему.Это номинально», - ответил Путин. Диалог приводят журналисты РИА Новости. Любопытно, что в расшифровке на сайте Кремля он отсутствует.
Путин поспорил с Моором о реальных доходах тюменцев— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 1, 2020
Моор:Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам 9 месяцев - пусть небольшой но плюс, 101% к аналогичному периоду прошлого года
Путин:Не могу согласиться.Это нереально, по моему.Это номинально pic.twitter.com/QDDMJsThiP