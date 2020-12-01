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«Судьба ушанок неизвестна». Владимир Путин провел день в Тобольске — чиновники ломали шапки, президент показывал демократичность

Владимир Путин 1 декабря посетил Тобольск и, судя по сообщениям государственных информагентств, оставил неизгладимое впечатление. Визит начался с того, что на морозе в -15 градусов после приземления самолета президента у чиновников как по волшебству пропали с голов шапки. «Судьба ушанок неизвестна», - уточняют журналисты кремлевского пула РИА Новости.

В Тобольске Путин посетил нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим», после чего провел совещание по развитию отрасли. Началось оно с демонстрации демократичности президента — он ждал, пока оператор разберется с отсутствием штатива для камеры.

Во время совещания Путин показывал навыки «кремлевского скорочтения», обратили внимание журналисты.

Ну, а уже под конец дня президент встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. И в ходе его отчета усомнился в приведенных им — уж слишком оптимистичных цифрах. «Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам 9 месяцев - пусть небольшой но плюс, 101% к аналогичному периоду прошлого года», - сказал Моор. «Не могу согласиться.Это нереально, по моему.Это номинально», - ответил Путин. Диалог приводят журналисты РИА Новости. Любопытно, что в расшифровке на сайте Кремля он отсутствует.

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Комментарии (5)

peter_irich
Это нормально, таков русский обычай: снять шапку перед государем, или перед барином, или в зоне перед начальником.

Пётр.
kоt-obormot
„Лето 1829 года Пушкин провел в деревне. Он вставал рано утром, выпивал жбан парного молока и бежал к реке купаться. Выкупавшись в реке, Пушкин ложился на траву и спал до обеда. После обеда Пушкин спал в гамаке. При встрече с вонючими мужиками Пушкин кивал им головой и зажимал пальцами свой нос. А вонючие мужики ломали свои шапки и говорили: «Это ничаво».© Хармс
Maxic_84
Царь приехал и бояре его встречают. Тошнит от одного вида обнуленного
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