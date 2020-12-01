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России и Турция направят одинаковое количество своих представителей в центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

Минобороны России подтвердило достигнутое с Турцией соглашение по работе центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

«Достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий», — говорится 1 декабря в заявлении российского оборонного ведомства.

Центр будет располагаться на территории Азербайджана. В министерстве также подчеркнули, что «количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным».

Турецкое военное ведомство в комментарии агентству Anadolu также подтвердило соглашение с российской стороной.

Главы минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар достигли договоренности о создании специального мониторингового органа 11 ноября.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы Карабаха переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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Комментарии (8)

260551481
Российских представителей вероятно возглавит Маруся Захарова? А в состав делегации войдут: Чубайс, Кудрин, Милонов, Клишас?!
Anatolevich
Состарился бык в стаде. Старый фермер, добрая душа, решил не пускать на
бойню своего любимца, однако для дела приобрел молодого бычка. Попав
в стадо, молодой сразу стал заниматься своими прямыми обязанностями, а
старый вдруг стал раздувать ноздри, рыть землю копытом и прочими способами
показывать свое возмущение поведением новичка. Несколько удивленный
фермер успокаивающе обращается к старому быку:
- Ну, что ты, дружище? Мы с тобой уже не молоды, заниматься этим делом
не можем. Нам теперь двоем лишь на солнышке греться.
- Да знаю я, знаю. Это я так, на всякий случай, чтоб с коровой не перепутал.
***_555
В Карабахе уже присутствуют турецкие "консультанты" и "советники".
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