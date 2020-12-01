России и Турция направят одинаковое количество своих представителей в центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

Минобороны России подтвердило достигнутое с Турцией соглашение по работе центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.



«Достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий», — говорится 1 декабря в заявлении российского оборонного ведомства.

Центр будет располагаться на территории Азербайджана. В министерстве также подчеркнули, что «количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным».