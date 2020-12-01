России и Турция направят одинаковое количество своих представителей в центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

Минобороны России подтвердило достигнутое с Турцией соглашение по работе центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
«Достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий», — говорится 1 декабря в заявлении российского оборонного ведомства.
Центр будет располагаться на территории Азербайджана. В министерстве также подчеркнули, что «количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным».
Турецкое военное ведомство в комментарии агентству Anadolu также подтвердило соглашение с российской стороной.
Главы минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар достигли договоренности о создании специального мониторингового органа 11 ноября.
Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы Карабаха переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, размещаются российские миротворцы.