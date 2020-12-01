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Между Петербургом и Кудрово в следующем году обещают пустить электричку

К середине следующего года Кудрово могут соединить со станциями «Ладожская» и «Волковская» маршрутом электрички. Об этом 1 декабря на выездном совещании договорились представители комитета по транспорту Ленобласти, Октябрьской железной дороги и муниципальной власти.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, пустить электрички планируется по маршруту Кудрово — «Ладожская» — «Волковская», также они будут курсировать в обратном направлении. Для запуска построят три платформы, которые обещают расположить не дальше 50 метров от оси дорог.

Время в пути составит 20 минут. По маршруту смогут ходить девять пар поездов в сутки — такой вариант сейчас прорабатывается. Стоимость проезда будет сопоставима с ценами на автобусные билеты.

Идея связать Кудрово и Петербург электричкой еще год назад обсуждалась в качестве возможного решения проблемы транспортного обеспечения города. Открыть участок оранжевой линии метрополитена до станции «Кудрово» предполагалось в 2025 году, планировалось, что у станции может быть два вестибюля — по одному на регион. В качестве перспективного варианта рассматривали также строительство трамвайной линии.

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Комментарии (25)

alexpv
Решение транспортной проблемы этой жопы мира - Кудрово путем канатной дороги или гондольеров по руслу бывшего канала мне кажется более красивым решением)))
А в целом да, чем бы чиновник не тешился, лишь бы зарплату индексировали.
Brightness
Предлагал официальным обращением задействовать имеющиеся жд пути еще 2-3 года назад для улучшения транспортной доступности Кудрово. Большее количество пассажиров сразу попадают к Ладожской, а не по 10-20 человек доставляются в пробках до Дыбенко. Это при том, что далеко не всем из Кудрово до Дыбенко 20 мин. пешком.
Капитан Очевидность2
И вообще, где же обещанные областным губером фуникулёры или чего он там обещал про канатные дороги? Забыл уж, наверное, как протрезвел?
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