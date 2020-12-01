Между Петербургом и Кудрово в следующем году обещают пустить электричку

К середине следующего года Кудрово могут соединить со станциями «Ладожская» и «Волковская» маршрутом электрички. Об этом 1 декабря на выездном совещании договорились представители комитета по транспорту Ленобласти, Октябрьской железной дороги и муниципальной власти.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, пустить электрички планируется по маршруту Кудрово — «Ладожская» — «Волковская», также они будут курсировать в обратном направлении. Для запуска построят три платформы, которые обещают расположить не дальше 50 метров от оси дорог.