Между Петербургом и Кудрово в следующем году обещают пустить электричку

К середине следующего года Кудрово могут соединить со станциями «Ладожская» и «Волковская» маршрутом электрички. Об этом 1 декабря на выездном совещании договорились представители комитета по транспорту Ленобласти, Октябрьской железной дороги и муниципальной власти.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, пустить электрички планируется по маршруту Кудрово — «Ладожская» — «Волковская», также они будут курсировать в обратном направлении. Для запуска построят три платформы, которые обещают расположить не дальше 50 метров от оси дорог.
Время в пути составит 20 минут. По маршруту смогут ходить девять пар поездов в сутки — такой вариант сейчас прорабатывается. Стоимость проезда будет сопоставима с ценами на автобусные билеты.
Идея связать Кудрово и Петербург электричкой еще год назад обсуждалась в качестве возможного решения проблемы транспортного обеспечения города. Открыть участок оранжевой линии метрополитена до станции «Кудрово» предполагалось в 2025 году, планировалось, что у станции может быть два вестибюля — по одному на регион. В качестве перспективного варианта рассматривали также строительство трамвайной линии.