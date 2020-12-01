Цены на нефть показали рекордный рост с начала лета. Рынку помогли успешные испытания вакцин против коронавируса

Мировые цены на нефть в ноябре показали рекордные темпы роста с июня этого года. На стоимость барреля могли повлиять новости о разработке вакцин против коронавируса.



Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE за месяц выросла с 39 долларов до 47,5 долларов за баррель. Сырье марки WTI с поставками в январе подорожало с 37,18 долларов за баррель в начале ноября до 45,2 долларов, пишет 30 ноября РИА Новости.



Агентство отмечает, что инвесторы позитивно оценили новости о разработке вакцин от коронавируса, а также их успешных испытаниях у компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech. Также на цены влияет заседания ОПЕК+, где должно быть принято окончательное решение о сокращении добычи нефти с 2021 года.

