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«Слишком видный заключенный». В ОНК ответили на сообщения о пропаже Ефремова на пути из СИЗО в колонию

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы удивились сообщениям защиты Ефремова о пропаже актёра на пути из изолятора в колонию №4 в городе Алексеевка Белгородской области. 30 ноября они прокомментировали странные заявления о том, что местоположение артиста неизвестно, хотя ещё утром в понедельник его должны были доставить в ИК-4.

«Я думаю, что вряд ли Михаил Ефремов куда-то может пропасть, если смотреть объективно. Если сейчас не могут найти кто-то из его в кавычках чрезмерно компетентных защитников, наверное, им стоит посмотреть общую практику этапирования заключенных. Не сегодня, завтра информация появится. Слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть», — заявил телеканалу 360 ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он отметил, что информация о перевозке заключенных является конфиденциальной и не может передаваться ни адвокатам, ни родственникам.

Ефремов был доставлен в СИЗО 10 ноября, в день своего 57-летия, и помещён на 20-дневный карантин в связи с мерами безопасности из-за коронавируса. Во время карантина его посетил митрополит Иоанн. Позже в УФСИН объяснили, почему в СИЗО к Ефремову священники пришли без масок. Актёр будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Как признал суд, 8 июня в центре Москвы Ефремов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон LADA. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов. Адвокаты обеих сторон — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в результате были лишены адвокатского статуса, а приглашенные Пашаевым свидетели получили уголовные дела за дачу ложных показаний. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, который затем сократили до 7,5 лет.

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Комментарии (1)

Anatolevich
— Скажите, а дедушка Ленин какал?

— Какал, конечно, но как-то честно, по доброму что ли…
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