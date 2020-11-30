«Слишком видный заключенный». В ОНК ответили на сообщения о пропаже Ефремова на пути из СИЗО в колонию

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы удивились сообщениям защиты Ефремова о пропаже актёра на пути из изолятора в колонию №4 в городе Алексеевка Белгородской области. 30 ноября они прокомментировали странные заявления о том, что местоположение артиста неизвестно, хотя ещё утром в понедельник его должны были доставить в ИК-4.



«Я думаю, что вряд ли Михаил Ефремов куда-то может пропасть, если смотреть объективно. Если сейчас не могут найти кто-то из его в кавычках чрезмерно компетентных защитников, наверное, им стоит посмотреть общую практику этапирования заключенных. Не сегодня, завтра информация появится. Слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть», — заявил телеканалу 360 ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.