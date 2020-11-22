Фото из СИЗО-3 Белгорода появились на сайте Белгородской и старооскольской епархии два дня назад, 22 ноября на них обратили внимание СМИ. На кадрах, кроме священнослужителей, начальников от регионального управления ФСИН и осужденных, в робе стоит Михаил Ефремов. На нем надет пиджак. Есть отдельное фото актера с митрополитом и общее, на котором его поставили в центр кадра.

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова поставили в центре на фотографии, которая была сделана после молебна в белгородском изоляторе. Митрополит Иоанн приехал «в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в регионе».

Как сообщается на сайте епархии, поводом для визита стал коронавирус. Владыка Иоанн отслужил молебен о болящих в храме святителя Николая Чудотворца при СИЗО, после чего желающие исповедовались, а начальнику учреждения от лица РПЦ подарили телевизор.



В СИЗО Ефремов временно. Там он отсиживает карантин, прежде чем отправиться в колонию. Сидеть он будет там же, где коротали срок футболисты-хулиганы Александр Кокорин и Павел Мамаев.



Ефремов, как признал суд, напился, сел за руль и врезался в фургон в начале лета 2020 года. Водитель Сергей Захаров погиб. Сперва актер раскаялся, но затем им занялся адвокат Эльман Пашаев, и Ефремов не стал признавать вину, потому что ничего не помнит. Трое приглашенных Пашаевым свидетелей получили уголовные дела за дачу ложных показаний, а самого адвоката лишили статуса защитника. Схема защиты не сработала, и актер получил редкие для приговоров по смертельным ДТП 8 лет колонии. Адвокатов он сменил, вину признал и заплатил семье погибшего денег, но на приговор в апелляционной инстанции это повлияло не сильно — срок сократили на полгода.

