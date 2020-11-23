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В УФСИН объяснили, почему в СИЗО к Ефремову священники пришли без масок

Фото: Белгородская и Старооскольская епархия

Отсутствие масок у священнослужителей, посетивших СИЗО-3 в Белгороде, где отбывает карантин актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, в Управлении федеральной службы исполнения наказаний региона объяснили тем, что они «здоровы». На входе их осмотрели медики. Про тесты не сообщается.

Как рассказала 23 ноября РИА Новости представитель УФСИН по Белгородской области, при входе в СИЗО каждый в обязательном порядке проходит медицинский контроль. Медики осмотрели всех, включая священников, и констатировали, что они здоровы, пояснила собеседница агентства. Присутствие Ефремова на богослужении представитель управления комментировать отказалась.

Накануне СМИ обратили внимание на фотографии, что появились на сайте Белгородской и Старооскольской епархии двумя днями ранее. Епархия сообщала, что владыка Иоанн отслужил молебен в храме святителя Николая Чудотворца при СИЗО-3. На снимках присутствовал и Ефремов, который отбывает в СИЗО карантин перед тем, как отправиться в колонию. На фото актер стоит в спущенной на подбородок маске, а священнослужители — практически все без масок.

Фото: Белгородская и Старооскольская епархия

Как признал суд, 8 июня в центре Москвы Ефремов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон LADA. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов. Адвокаты обеих сторон — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в результате были лишены адвокатского статуса, а приглашенные Пашаевым свидетели получили уголовные дела за дачу ложных показаний. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, который затем сократили до 7,5 лет.

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Комментарии (13)

Урус-Баши
Главное, помолебствовать с пристрастием, коленопреклонно и лобостукно. Тогда срок скостят, особенно, если молебствовать на камеру. Богохульство какое-то.
mi_maleta
понятно же, что маски не для чиновников и к ним приближенным, а для продаж бессловесному населению и сбора штрафов.
Удивляет другое: какое удовольствие некоторые выходцы из народа от ношения масок получают, прям как будто родились в них.
Alexander_5e4cfced16b74
ясно же - раз в библии не сказано про маску ничего то и носить правоверным такое нельзя... и вообще - ковид к грешным только цепляется и радужным.... об этом с вертолета над казанью проповедник гласа божьего вещал... правда, сам почему-то от ковида преставился...
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