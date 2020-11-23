Отсутствие масок у священнослужителей, посетивших СИЗО-3 в Белгороде, где отбывает карантин актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, в Управлении федеральной службы исполнения наказаний региона объяснили тем, что они «здоровы». На входе их осмотрели медики. Про тесты не сообщается.



Как рассказала 23 ноября РИА Новости представитель УФСИН по Белгородской области, при входе в СИЗО каждый в обязательном порядке проходит медицинский контроль. Медики осмотрели всех, включая священников, и констатировали, что они здоровы, пояснила собеседница агентства. Присутствие Ефремова на богослужении представитель управления комментировать отказалась.