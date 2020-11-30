22-летний сотрудник мясокомбината живет в соседнем доме на улице Доктора Сотникова. В тот вечер Фарух вернулся с работы и парковал машину.

Неравнодушные жители соседнего дома искали пострадавших, спотыкаясь в словах и обломках, организовывали эвакуацию и как могли тушили чужое жильё. Видеозапись того, что происходило в многоэтажке на проспекте Добровольского во Всеволожске, Фарух опубликовал 30 ноября.

«Страшный взрыв. Меня будто ударило в спину что-то. Смотрю — уже горит. Закрыл машину и побежал», — рассказал он «Фонтанке».

Первые последствия взрыва видны на общем балконе и рядом с лифтами. Камера выхватывает выбитые двери (от квартир до балкона не уцелела ни одна), доски на полу, чей-то мяч и покорёженную облицовку лифтовых порталов.



Взлетевшие на 12-й этаж тяжело дышат, хрустят стеклом и пробираются к квартирам, выкрикивая: «Кто-нибудь есть?.. Там не живёт никого, да?» Друг с другом разговаривают на двух языках, предупреждают — к лифтам лучше не соваться. По пути к эпицентру бегло осматривают квартиры, стучат в закрытые двери.



«Выходите быстро! Уже горит, скорее... Выходите, пожалуйста, потом не успеете», — подстёгивают пожилую женщину, которая копошится в коридоре, попутно уточняя, нет ли в комнатах кого-то ещё, кому нужна помощь.



В наиболее пострадавшей квартире жильцов не увидели. Прихожая погребена под завалами, на стенах трещины, а в комнате занялся пожар — тушить его ринулись вместе с подоспевшими соседями. На видео мелькают пятилитровые бутылки, слышатся выкрики про ведро и тазик. Через несколько минут добровольные спасатели отыскали пожарный рукав в щитке дома и заливали квартиру уже с его помощью.

