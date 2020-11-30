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«Выходите быстро, уже горит!» Как Фарух и его команда после взрыва спасали квартиру во Всеволожске

В квартире во Всеволожском районе Ленинградской области, где накануне прогремел взрыв, прежде спасателей оказались соседи.

Фото: кадр видео Фаруха Умарова

Неравнодушные жители соседнего дома искали пострадавших, спотыкаясь в словах и обломках, организовывали эвакуацию и как могли тушили чужое жильё. Видеозапись того, что происходило в многоэтажке на проспекте Добровольского во Всеволожске, Фарух опубликовал 30 ноября.

22-летний сотрудник мясокомбината живет в соседнем доме на улице Доктора Сотникова. В тот вечер Фарух вернулся с работы и парковал машину.

Фото: из личного архива Фаруха Умарова 

«Страшный взрыв. Меня будто ударило в спину что-то. Смотрю — уже горит. Закрыл машину и побежал», — рассказал он «Фонтанке».

Вместе с ним на 12-й этаж бросились брат и друзья. Дальнейшее фиксировал смартфон.

автор видео Фарух Умаров

Первые последствия взрыва видны на общем балконе и рядом с лифтами. Камера выхватывает выбитые двери (от квартир до балкона не уцелела ни одна), доски на полу, чей-то мяч и покорёженную облицовку лифтовых порталов.

Взлетевшие на 12-й этаж тяжело дышат, хрустят стеклом и пробираются к квартирам, выкрикивая: «Кто-нибудь есть?.. Там не живёт никого, да?» Друг с другом разговаривают на двух языках, предупреждают — к лифтам лучше не соваться. По пути к эпицентру бегло осматривают квартиры, стучат в закрытые двери.

«Выходите быстро! Уже горит, скорее... Выходите, пожалуйста, потом не успеете», — подстёгивают пожилую женщину, которая копошится в коридоре, попутно уточняя, нет ли в комнатах кого-то ещё, кому нужна помощь.

В наиболее пострадавшей квартире жильцов не увидели. Прихожая погребена под завалами, на стенах трещины, а в комнате занялся пожар — тушить его ринулись вместе с подоспевшими соседями. На видео мелькают пятилитровые бутылки, слышатся выкрики про ведро и тазик. Через несколько минут добровольные спасатели отыскали пожарный рукав в щитке дома и заливали квартиру уже с его помощью.

«Когда пожарные приехали, мы уже почти всё потушили. Хоть что-то спасли», — говорит Фарух. Запись на его телефоне длится дольше 14 минут, «Фонтанка» показывает её в сокращении и с цензурой.

Фото: кадр видео Фаруха Умарова
Фото: из личного архива Фаруха Умарова 

ЧП в доме 22 по улице Добровольского во Всеволожске произошло около 21:40 29 ноября. Взрыв прогремел в квартире, которую арендует молодая москвичка. К приезду спасателей она выглядела так. Точная причина случившегося ещё не установлена; по одной из версий, взорвался баллон с газом, который использовали при монтажных работах. Без жилья остались две семьи, пострадал ребёнок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Anatolevich
Прикинул свою реакцию - Взрыв в моём подъезде и ко мне на спасение бежит Фарух и братья - не знаю...
azul
Молодцы!
Komarinsk2019
Хорошие ребята, спасибо им!

Читая такие новости, я каждый раз думаю, как я буду ловить кота и запихивать в переноску, если что... :(
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