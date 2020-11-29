Глава центра «Вектор» о вакцине Роспотребнадзора: массовый запуск вакцинации в декабре и все по цене «Спутника»

Разработчики вакцины от коронавируса из центра «Вектор» готовы начать испытания на детях, привили несколько десятков добровольцев взрослого возраста и хотят запускать «Эпиваккорону» в гражданский оборот в декабре.



Несколько заявлений о вакцине 29 ноября сделал генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Большая часть уже выпущенных доз защитного лекарства может быть отдана добровольцам уже в декабре. Всего произведено 35 тысяч доз, пять из них потратили на испытания. Сейчас, в пострегистрационный период, дозу «Эпиваккороны» получили 50 человек в возрасте старше 60 лет. Всего на этапе пострегистрационных исследований планируется провакцинировать 3 тысячи человек.

