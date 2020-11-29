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Глава центра «Вектор» о вакцине Роспотребнадзора: массовый запуск вакцинации в декабре и все по цене «Спутника»

Разработчики вакцины от коронавируса из центра «Вектор» готовы начать испытания на детях, привили несколько десятков добровольцев взрослого возраста и хотят запускать «Эпиваккорону» в гражданский оборот в декабре.

Несколько заявлений о вакцине 29 ноября сделал генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Большая часть уже выпущенных доз защитного лекарства может быть отдана добровольцам уже в декабре. Всего произведено 35 тысяч доз, пять из них потратили на испытания. Сейчас, в пострегистрационный период, дозу «Эпиваккороны» получили 50 человек в возрасте старше 60 лет. Всего на этапе пострегистрационных исследований планируется провакцинировать 3 тысячи человек.

Будут испытания и на детях, сперва тех, кто старше — от 17 до 14 лет. Если испытания пройдут успешно, то можно будет переходить на следующую группу. Всего несовершеннолетних разбили на шесть этапов, в последнем предусмотрена вакцинация младенцев.

Максютов добавил, что, по предварительным оценкам, цены на вакцину центра Гамалеи «Спутник V» и разработку Роспотребнадзора отличаться практически не будут. Ранее называлась цена для зарубежных рынков — не более 20 долларов за две необходимых дозы.

Глава «Вектора» выразил уверенность, что в 2021 году пандемия закончится.

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Комментарии (12)

USSR_forever
раньше были однодневные шоп-туры в финку... теперь у нас народ поедет на однодневные вакцинации ... осталось узнать куда конкретно переться - в Хельсинки, в Котку, в Лапперанту или Иматру... я готов потратить 30 евро на автобус и ещё столько же за импортную вакцину... Здоровье оно поважнее каких-то фантиков будет.
OldObyvatel
Информагентство Bloomberg ранжировало вакцины от коронавируса по степени их востребованности. Российскую вакцину обозреватели поставили на седьмое место.
Первой в списке оказалась разработка AstraZeneca, которую готовили при участии ученых из Оксфорда (Великобритания). На вакцину приходится почти треть всех предзаказов в мире — 3,2 млрд доз.
Также в первую тройку вошли американские Novavax (1,4 млрд) и Johnson & Johnson (1,3 млрд).
Далее следуют французская Sanofi & Glaxo — предзаказ на 1,2 млрд единиц,
вакцина совместного производства американской Pfizer и германской BioNTech — 1,1 млрд доз,
Moderna из США — 777,2 млн доз.
Российский Спутник V занял лишь седьмую строчку, ее хотели бы приобрести в количестве 537,4 млн доз.
Так что не надо дергаться, западные вакцины востребованы в 15 раз больше чем Спутник V.
На всех хватит.
А спутником пусть бункерного вылечат.
Sibir_5e4d67bbb7aea
а главный бабуин летом стучал себя кулачками в грудь, что мы первые и в октябре начнут массовочку....
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