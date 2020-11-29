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В смертельную статистику жертв коронавируса за сутки попало больше 60 человек

По данным за 29 ноября, в Северной столице коронавирусными признаны 5412 смертей. Из них 62 внесены в статистику за последние сутки.

Как передает оперштаб по борьбе с коронавирусом, 62 умерших приходится на 1835 выздоровевших. С начала ноября число тех, кто за сутки покинул больницы, впервые показало тенденцию к снижению.

По стране за сутки 459 новых смертей и 21 987 болезнь переживших. С начала пандемии скончались 39 527 человек.

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Комментарии (2)

Alexander_5e4cfced16b74
если уж вы такие сводки с фронта борьбы с ковидом печатаете, - то почему бы не указывать возраст умерших? даже по статистике средний возраст мужчин в России - 65, а женщин 76.... это позволило бы вашим читателям адекватнее воспринимать реальность....
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