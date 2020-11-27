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ФОМ: Россию считают демократичнее Швеции, Великобритании, Финляндии и Швейцарии

Каждый четвёртый россиянин затрудняется ответить на вопрос, является ли демократия подходящей формой власти, — 24%. Ещё столько же граждан (24%) называют демократию «не подходящим вариантом государственного управления». 52% пока ещё в демократию верят, свидетельствуют данные Фонда общественного мнения (ФОМ), опубликованные 27 ноября.

Фото: с сайта fom.ru

В мире много стран, где действуют принципы демократии, верят 59% россиян. Каждый восьмой респондент (13%) полагает, что таких стран нет совсем. Для тех, кто знает про существование демократий на планете Земля, эталоном являются США (13%). При этом Россия у россиян в этом списке оказалась замыкающей первую пятёрку. Больше верят в демократичность только Германии, стран ЕС и Франции. Для собеседников ФОМ Швеция, Великобритания, Финляндия, Швейцария и Норвегия — это менее демократические страны, чем РФ.

Фото: с сайта fom.ru

Однако если на условный «ринг битвы за демократичность» вывести только Россию и США, то 38% отдают победу именно Российской Федерации. В том, что демократии больше в США, уверены лишь 36% участников исследования.

Фото: с сайта fom.ru

Всероссийский телефонный опрос был проведён 20–22 ноября среди 1000 респондентов.

Фото: с сайта fom.ru
Фото: с сайта fom.ru
Фото: с сайта fom.ru

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Комментарии (3)

Владислав М
Опросили 1000 пенсионеров?
Analyst
Зачем спрашивать у россиян, что такое демократия, ещё бы спросили о вкусе устриц.)))
Maxic_84
Мы живем в самой демократичной из всех демократичных стран:)). А если серьезно то как же промыт у людей мозг. 20 год плешивый рассказывает Сказки, а масса людей верят в этот бред. Из года в год одни и те же песни. Голосование на пеньках, уголовные статьи за нарушения на массовых мероприятиях и многое другое. Но куча людей реально видимо считает, что живет в демократическом государстве.
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