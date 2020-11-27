Каждый четвёртый россиянин затрудняется ответить на вопрос, является ли демократия подходящей формой власти, — 24%. Ещё столько же граждан (24%) называют демократию «не подходящим вариантом государственного управления». 52% пока ещё в демократию верят, свидетельствуют данные Фонда общественного мнения (ФОМ), опубликованные 27 ноября.
В мире много стран, где действуют принципы демократии, верят 59% россиян. Каждый восьмой респондент (13%) полагает, что таких стран нет совсем. Для тех, кто знает про существование демократий на планете Земля, эталоном являются США (13%). При этом Россия у россиян в этом списке оказалась замыкающей первую пятёрку. Больше верят в демократичность только Германии, стран ЕС и Франции. Для собеседников ФОМ Швеция, Великобритания, Финляндия, Швейцария и Норвегия — это менее демократические страны, чем РФ.
Однако если на условный «ринг битвы за демократичность» вывести только Россию и США, то 38% отдают победу именно Российской Федерации. В том, что демократии больше в США, уверены лишь 36% участников исследования.
Всероссийский телефонный опрос был проведён 20–22 ноября среди 1000 респондентов.