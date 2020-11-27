В Московском районе открылся компактный детский садик с консультационным центром для родителей

На улице Типанова в Московском районе открылся детский сад на 50 мест. Как сообщают в холдинге РСТИ (Росстройинвест), детский сад №18 сможет принять четыре группы детей.



Двухэтажное здание площадью 1,9 тыс. кв. м уже укомплектовано необходимым технологическим, игровым и спортивным оборудованием, а территория рядом благоустроена — высажены кустарники и деревья, обустроены детские площадки. Учреждение открылось на территории ЖК «Кремлевские звезды».



— Открывается детский сад в новом районе жилой застройки, что для нас очень важно, — отметила на открытии детского сада заместитель главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Александра Захарова. — Этот детский сад отличается тем, что здесь открыт консультационный центр для родителей, которые обеспечивают получение детьми дошкольного образования на дому. Это первый консультационной центр такого рода в нашем городе.

