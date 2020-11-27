FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.45р90.03р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Московском районе открылся компактный детский садик с консультационным центром для родителей

На улице Типанова в Московском районе открылся детский сад на 50 мест. Как сообщают в холдинге РСТИ (Росстройинвест), детский сад №18 сможет принять четыре группы детей.

Двухэтажное здание площадью 1,9 тыс. кв. м уже укомплектовано необходимым технологическим, игровым и спортивным оборудованием, а территория рядом благоустроена — высажены кустарники и деревья, обустроены детские площадки. Учреждение открылось на территории ЖК «Кремлевские звезды».

— Открывается детский сад в новом районе жилой застройки, что для нас очень важно, — отметила на открытии детского сада заместитель главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Александра Захарова. — Этот детский сад отличается тем, что здесь открыт консультационный центр для родителей, которые обеспечивают получение детьми дошкольного образования на дому. Это первый консультационной центр такого рода в нашем городе.

— Этот детский сад мы называем «домик-пряник», — рассказала заведующая ГБДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга» Марина Белова. — Здесь созданы все условия для детей различного дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний