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После конфликта со стрельбой в школе Нальчика учитель оказался в реанимации

В результате конфликта в одной из школ Нальчика все-таки есть пострадавшие, хотя МВД изначально сообщало об обратном. Как рассказали 27 ноября РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии, учитель находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

«Учитель школы находится в реанимационном отделении больницы в средне-тяжелом состоянии. У него сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые. Угрозы жизни нет», — заявил собеседник агентства.

Ранее появилась информация о том, что в лицее №2 Нальчика возник конфликт между восьмиклассником и преподавателем «по учебному вопросу». Школьник вызвал своих взрослых знакомых «для разбирательства». После чего произошла драка между учителем, родственником ученика и его другом. Педагог был вынужден открыть огонь из травматического оружия. Один из нападавших получил «повреждения, не опасные для жизни».

В УВД Нальчика возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы.

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