В Нальчике учителю пришлось отстреливаться от недовольных знакомых ученика из-за «разногласия по учебному вопросу»

Преподавателю одной из школ Нальчика пришлось взяться за оружие после конфликта с учеником. Об этом 27 ноября сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.



По предварительной информации, у педагога и ученика восьмого класса возникло «разногласие по учебному вопросу». После этого школьник позвал своих знакомых «для разбирательства с преподавателем».



«В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух», — описывают в полиции дальнейшие события.

