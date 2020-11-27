В Нальчике учителю пришлось отстреливаться от недовольных знакомых ученика из-за «разногласия по учебному вопросу»

Преподавателю одной из школ Нальчика пришлось взяться за оружие после конфликта с учеником. Об этом 27 ноября сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.
По предварительной информации, у педагога и ученика восьмого класса возникло «разногласие по учебному вопросу». После этого школьник позвал своих знакомых «для разбирательства с преподавателем».
«В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух», — описывают в полиции дальнейшие события.
В МВД уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет. Участников конфликта доставили в отдел полиции. Местные СМИ пишут, что причиной «разногласий» стала низкая оценка ученика. И. о. начальника департамента образования города Фатима Оганезова заявила ТАСС, что ученики непосредственно в конфликте не участвовали. «Сейчас идут следственные мероприятия, доступа к учителю нет», — уточнила она.