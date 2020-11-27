Пиотровский сохранил бесплатный вход в музей по случаю Дней Эрмитажа. Заветные билеты выложат на 8 декабря

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что 8 декабря вход в музей будет бесплатным.
«Сколько сможет вместить музей по нашим новым правилам — столько и пройдут бесплатно. Сейчас в музей проходит 3000 человек в день», — прокомментировал он 27 ноября в ходе пресс-конференции «Интерфакса».
В музее «Фонтанке» уточнили, что вход 8 декабря будет организован так же, как и в другие бесплатные дни (сейчас музей каждый третий четверг месяца принимает граждан до 18 лет, студентов и многодетные семьи), — но уже для всех категорий граждан, то есть необходимо будет регистрироваться на сайте. Возможность регистрации на этот день пока закрыта и откроется позже.
Напомним, в последние годы по случаю Дней Эрмитажа традиционно объявлялся бесплатный вход в музей. Это был один из ряда ежегодных дней бесплатного посещения. Однако в связи с трудной финансовой ситуацией ввиду резкого сокращения доходов музея и необходимостью поддержания уровня зарплат сотрудников, ведения научной и образовательной деятельности, в этом году возможности бесплатного и льготного посещения музея были сокращены. Это также было сделано для сокращения потока в музей в условиях пандемии.
Напомним, Днем Эрмитажа считается 7 декабря — день святой Екатерины. Также музей празднично проводит и окружающие даты. Традиционно в Дни Эрмитажа музей проводит открытия выставок и новых экспозиций, торжественные церемонии, представления даров музею и новых поступлений.