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Антимонопольщики решили бороться с дефицитом лекарств повышением цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые повысила стоимость двух онкопрепаратов из списка «жизненно необходимых» (ЖНВЛП). Как пишет 27 ноября «Коммерсантъ», предельная отпускная цена ломустина выросла в девять раз, азатиоприна — вдвое.

По данным издания, дефицитными эти препараты стали из-за того, что фармкомпаниям неинтересно поставлять их по госконтрактам по низким ценам. Ломустин теперь стоит 37 тыс. руб. за упаковку, азатиоприн — 380 руб. за упаковку. Принять такое решение ФАС позволило принятое 31 октября 2020 года постановление правительства № 1771, разрешающее пересмотр цен в случае дефицита на рынке.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Headway Company, с начала 2020 года не состоялись 77% аукционов на поставку ломустина, а его цена не менялась с 2010 года. Отсутствие интереса к продажам по такой стоимости и стало причиной нехватки на рынке.

Отметим, благотворительные фонды, которые помогают людям с онкозаболеваниями, еще в октябре сообщали о критической нехватке 26 препаратов.

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Комментарии (3)

SNOW
Лучший способ борьбы с дефицитом - повышение цен. Ну и ещё талоны, конечно.
260551481
Что бы и где не произошло в мире Россия стабильно реагирует повышением цен...
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