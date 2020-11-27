Антимонопольщики решили бороться с дефицитом лекарств повышением цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые повысила стоимость двух онкопрепаратов из списка «жизненно необходимых» (ЖНВЛП). Как пишет 27 ноября «Коммерсантъ», предельная отпускная цена ломустина выросла в девять раз, азатиоприна — вдвое.



По данным издания, дефицитными эти препараты стали из-за того, что фармкомпаниям неинтересно поставлять их по госконтрактам по низким ценам. Ломустин теперь стоит 37 тыс. руб. за упаковку, азатиоприн — 380 руб. за упаковку. Принять такое решение ФАС позволило принятое 31 октября 2020 года постановление правительства № 1771, разрешающее пересмотр цен в случае дефицита на рынке.

