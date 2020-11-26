FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: 0
75.45р90.03р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Власти Москвы рассказали о росте числа смертей от коронавируса в октябре в четыре раза

В октябре COVID-19 признан основной причиной смерти у 2235 человек, ушедших из жизни в Москве. Об этом 26 ноября заявили в департаменте здравоохранения столицы.

Для сравнения, месяцем ранее ведомство докладывало о 543 летальных исходах от ковида в сентябре. Это на 411% меньше.

Как отмечают власти, в число 2235 включены также случаи, когда тест был отрицательным, но медицинские исследования показали, что причиной смерти был коронавирус (201 человек). «Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», — поясняют в депздраве.

«1 029 человек в октябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 309 случаях», — доложили в ведомстве. Таким образом, напрямую или косвенно в октябре ковид отнял жизни у 3573 человек в Москве. Это число «обосновывает всю избыточную смертность за октябрь».


Если учитывать те случаи, когда коронавирус был не только основным, но и сопутствующим заболеванием, летальность за весь период пандемии составляет 4,3%.

Всего умерли от ковида 8,6 тыс. человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

doorbal_
Собакин всё контролирует. У него всё нормально! "Планов на карантин нет. "
260571091
о росте над чем? над собой?
Агроном аэродрома
Нужно ещё что-то запретить и отменить. Ну, не считаю, конечно, требования покрасить холодильники в черный цвет..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний