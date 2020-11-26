Власти Москвы рассказали о росте числа смертей от коронавируса в октябре в четыре раза

В октябре COVID-19 признан основной причиной смерти у 2235 человек, ушедших из жизни в Москве. Об этом 26 ноября заявили в департаменте здравоохранения столицы.



Для сравнения, месяцем ранее ведомство докладывало о 543 летальных исходах от ковида в сентябре. Это на 411% меньше.

Как отмечают власти, в число 2235 включены также случаи, когда тест был отрицательным, но медицинские исследования показали, что причиной смерти был коронавирус (201 человек). «Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», — поясняют в депздраве.