Дороги Калининского района перед снегопадами готовятся передавать новому подрядчику после решения суда

Апелляционная инстанция подтвердила решение арбитража о том, что комитет по благоустройству должен заключить контракт на содержание дорог Калининского района с СП «Северное». Району все равно, вот только теперь всю подготовку к зиме надо проговаривать с новым подрядчиком.



Информация о решении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда опубликована накануне: «Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу — без удовлетворения». Жалобу подавало городское ОАО «Коломяжское».



«Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии в Калининском районе. При розыгрыше полуторагодовых контрактов на содержание дорог конкуренцию «Коломяжскому» неожиданно составило СП «Северное». Приход новых игроков — хотя раньше «Северное» работало на субподрядах — ситуация для этого рынка исключительная, а «Северное» выиграло аукцион на 862 млн. «Коломяжское» оспорило результат в УФАС, ссылаясь на то, что субподрядного опыта недостаточно, чтобы получать целый район на генподряд. Ведомство согласилось, и контракт подписали с «Пригородным ДРСУ № 1», которое ранее заняло второе место. Подавляющую часть работ новый генподрядчик быстро передал другим исполнителям — по большей части тому же «Коломяжскому».

