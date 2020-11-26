Дороги Калининского района перед снегопадами готовятся передавать новому подрядчику после решения суда

Апелляционная инстанция подтвердила решение арбитража о том, что комитет по благоустройству должен заключить контракт на содержание дорог Калининского района с СП «Северное». Району все равно, вот только теперь всю подготовку к зиме надо проговаривать с новым подрядчиком.
Информация о решении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда опубликована накануне: «Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу — без удовлетворения». Жалобу подавало городское ОАО «Коломяжское».
«Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии в Калининском районе. При розыгрыше полуторагодовых контрактов на содержание дорог конкуренцию «Коломяжскому» неожиданно составило СП «Северное». Приход новых игроков — хотя раньше «Северное» работало на субподрядах — ситуация для этого рынка исключительная, а «Северное» выиграло аукцион на 862 млн. «Коломяжское» оспорило результат в УФАС, ссылаясь на то, что субподрядного опыта недостаточно, чтобы получать целый район на генподряд. Ведомство согласилось, и контракт подписали с «Пригородным ДРСУ № 1», которое ранее заняло второе место. Подавляющую часть работ новый генподрядчик быстро передал другим исполнителям — по большей части тому же «Коломяжскому».
В конце августа суд полностью удовлетворил иск СП «Северное», признав предписание УФАС незаконным, а контракт с «Пригородным ДРСУ № 1» недействительным. Тем не менее он не был расторгнут, Смольный ссылался на то, что решение не вступило в законную силу. После апелляции вариантов уже не остается, и, по сути, уже с 26 ноября на дороги должно было бы выйти «Северное».
Председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин сообщил «Фонтанке», что заказчик намерен выполнить решение суда. Сейчас комитет ждет разъяснений по процедуре, так как объем работ изменился по сравнению с тем, который указан в контракте. На данный момент улицы Калининского района по-прежнему убирает «Пригородное ДРСУ № 1».
В администрации района, в свою очередь, заявили, что ей непринципиально, кто будет подрядчиком. Главное, чтобы у него хватало техники и людей на то, чтобы содержать дороги в хорошем состоянии. В то же время там выразили сожаление: пока СП «Северное» добивалось исполнения решения суда, чиновники готовились к снегопадам и налаживали взаимодействие коммунальных служб с участием прежнего подрядчика. Теперь придется проходить все то же самое с новым.