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Евросоюз заинтересовался российской вакциной от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины «Спутник V».

«В агентство [по лекарственным препаратам ЕС] обратилась компания — производитель вакцины [«Спутник V»], они сейчас находятся на ранней стадии обсуждения вакцины», — рассказал https://tass.ru/ekonomika/10095633 25 ноября официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер в комментарии ТАСС.

По его словам, российская сторона пока не подала запрос на сертификацию своего препарата. Евросоюз сейчас делает ставку на немецко-американскую вакцину от Pfizer и BioNTech, а также препарат от AstraZeneca. При этом еврочиновники не собираются пока снимать ограничения из-за опасения третьей волны пандемии.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи, и отметил, что и его дочь сделала прививку. Создатели «Спутник V» говорят об эффективности выше 95%.

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Комментарии (3)

chip1
Я обратился в банк за получением кредита, нет не так, лучше - банк заинтересовался вопросом о выдаче мне кредита. Журналист это не просто профессия, это виртуозное владение словом)
Агроном аэродрома
1. "По его словам, российская сторона пока не подала запрос на сертификацию своего препарата"
2. "Производители российской вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию препарата во Всемирную организацию здравоохранения."

Внимание, вопрос! Кто из них добросовестно заблуждается? Минута на размышление.
yiorgos
Шедевральный заголовок. Видимо производитель, когда обращался в агентство, так и написал, - "не хотите заинтересоваться?"))
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