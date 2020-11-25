Евросоюз заинтересовался российской вакциной от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины «Спутник V».
«В агентство [по лекарственным препаратам ЕС] обратилась компания — производитель вакцины [«Спутник V»], они сейчас находятся на ранней стадии обсуждения вакцины», — рассказал https://tass.ru/ekonomika/10095633 25 ноября официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер в комментарии ТАСС.
По его словам, российская сторона пока не подала запрос на сертификацию своего препарата. Евросоюз сейчас делает ставку на немецко-американскую вакцину от Pfizer и BioNTech, а также препарат от AstraZeneca. При этом еврочиновники не собираются пока снимать ограничения из-за опасения третьей волны пандемии.