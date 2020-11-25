«Коронавирус — причина смерти номер один». Евросоюз не будет снимать ограничения из-за опасения третьей волны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опровергла информацию о скором смягчении коронавирусных ограничений в Европейском союзе.

«Слишком быстрое [снятие ограничений] и расслабление — это риск третьей волны [коронавируса] после Рождества. Несколько недель назад я уже говорила, что это Рождество будет не таким, как раньше», — заявила Урсула фон дер Ляйен 25 ноября во время выступления на заседании Европарламента.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Европе остается «серьезной». Она напомнила, что на прошлой неделе «COVID-19 стал причиной смерти номер 1 в ЕС». «В некоторых регионах отделения интенсивной терапии переполнены», — отметила она.