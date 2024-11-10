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Происшествия Показываем, как проходили обыски у ректора СПбРСИ. На фиктивных студентах из арабских стран заработали 100 млн

Показываем, как проходили обыски у ректора СПбРСИ. На фиктивных студентах из арабских стран заработали 100 млн

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9 комментариев

В квартире ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александра Борзова и в самом вузе прошли обыски. Сегодня, 10 ноября, напомним, руководителя университета арестовали: ему вменяют организацию незаконной миграции в составе группы. Кадры обысков публикует 47news.

В мероприятии участвовала полиция, погрануправление ФСБ, контрразведка и Росгвардия. На кадрах силовики заходят в дом к ректору и на его рабочее место — на месте спецназ вскрывает сейф. Видны корочки дипломов и наличка.

По предварительным данным, за подготовку документов граждане Египта, Сирии и Туркмении платили около 150 тысяч рублей. Борзов, как предполагается, занимался подготовкой документов для оформления обучения иностранцев, документы уходили в отделы полиции, после — оформлялись визы. При этом студенты в вузе не учились и не планировали. По версии следствия, за несколько лет члены группы заработали около ста миллионов рублей. Обвиняемые вину не признают. По вменяемой статье им грозит до 7 лет колонии.

«Фонтанка» дозвонилась до Елены Борзовой, жены подозреваемого и проректора по научной работе СПбРСИ. Она назвала обыски в вузе и дома у ректора «дезинформацией».

СПбРСИ — частный вуз. В августе он сменил название на «Северо-Западный университет». В университете множество образовательных программ: готовят и экономистов, и менеджеров, и архитекторов, юристов и актеров. По данным СПАРК, финансовые показатели вуза за прошлый год составили 96 миллионов оборота и 4 миллиона прибыли. Учредители — «Издательство СПбКО», которое возглавляет родственница Борзова, и ООО «Петроконсалтинг», принадлежащее Борзову.

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Комментарии
9
Майор Пронин
1 час
А другие частные ВУЗы чем-то отличаются?
FedorGr
34 минуты
Радует традиция раскладывания денежных купюр для видео.. Как сейчас помню, этот фокус ввели в 85, когда в ленинградское УБХСС пришли "помощники" с 4 этажа. Хорошо, хоть не меняют на более мелкие, для увеличения площади покрытия.. А так, вообще понятная идея для любого учебного бизнеса: взять деньги за срочность обучения, выдать визу. Даже преподаватели в вузе, не нужны для учебного процесса. Могу подсказать, что на фиктивных преподов, которые ничего не преподавали, списывалась зарплата, затраты на учебные материалы, тоже в карман владельцу. Это укрытие от налогов. Ректор будет упираться, типа так ведь всё по закону.. Давно пора ликвидировать подобную торговлю дипломами. И так страна заполнена трудягами с высшим образованием выше чем необходимо.
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