Показываем, как проходили обыски у ректора СПбРСИ. На фиктивных студентах из арабских стран заработали 100 млн

Источник: 47 News







В квартире ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александра Борзова и в самом вузе прошли обыски. Сегодня, 10 ноября, напомним, руководителя университета арестовали: ему вменяют организацию незаконной миграции в составе группы. Кадры обысков публикует 47news.

В мероприятии участвовала полиция, погрануправление ФСБ, контрразведка и Росгвардия. На кадрах силовики заходят в дом к ректору и на его рабочее место — на месте спецназ вскрывает сейф. Видны корочки дипломов и наличка.

Источник: 47 News

По предварительным данным, за подготовку документов граждане Египта, Сирии и Туркмении платили около 150 тысяч рублей. Борзов, как предполагается, занимался подготовкой документов для оформления обучения иностранцев, документы уходили в отделы полиции, после — оформлялись визы. При этом студенты в вузе не учились и не планировали. По версии следствия, за несколько лет члены группы заработали около ста миллионов рублей. Обвиняемые вину не признают. По вменяемой статье им грозит до 7 лет колонии.

«Фонтанка» дозвонилась до Елены Борзовой, жены подозреваемого и проректора по научной работе СПбРСИ. Она назвала обыски в вузе и дома у ректора «дезинформацией».

СПбРСИ — частный вуз. В августе он сменил название на «Северо-Западный университет». В университете множество образовательных программ: готовят и экономистов, и менеджеров, и архитекторов, юристов и актеров. По данным СПАРК, финансовые показатели вуза за прошлый год составили 96 миллионов оборота и 4 миллиона прибыли. Учредители — «Издательство СПбКО», которое возглавляет родственница Борзова, и ООО «Петроконсалтинг», принадлежащее Борзову.