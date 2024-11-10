«Двойной агент ЦРУ и ФСБ» задержан в Стрельне во время съемок фильма

Трое жителей Петродворцового района оказались накануне в отделе полиции. Поводом для задержания стал интересный пацифистский плакат с голубем, который оказался кинореквизитом. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 ноября.
В субботу около трех часов дня в дежурную часть ГУ МВД позвонила женщина. Она рассказала, что в у дома 15 по Санкт-Петербургскому шоссе в Стрельне стоят трое мужчин с плакатом. Прибывший на место наряд доставил в 46 отдел 47-летнего гендиректора клуба «Золотое кольцо», 20-летнего неработающего жителя Красного Села и 14-летнего школьника из Стрельны. Именно восьмиклассник держал в руках пацифистский плакат.
Старший задержанный пояснил, что в начале 2024 года он написал сценарий к своему короткометражному фильму под рабочим названием «Васька». Этот видеоролик носил юмористический характер. В одном из эпизодов к несовершеннолетнему с плакатом должен был подбежать хулиган. Он бы выхватил баннер из рук и надел бы его на голову протестующему.
По данным «Фонтанки», гендиректор клуба, актер и режиссер активно ведет соцсети и регулярно осмысливает на своей странице те или иные политические решения. Судя по записям и пабликам, мужчина выступает за традиционные ценности и недолюбливает либералов. О себе в анкете он пишет: «Двойной агент ЦРУ и ФСБ».
Видеокамеру у режиссера изъяли, его самого вместе с 20-летним бывшем учеником клуба поместили в камеру. На мужчин составили административные протоколы по статьям о нарушении установленного порядка проведения пикета и публичной дискредитации ВС РФ. Несовершеннолетнего передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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