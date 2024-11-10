«Двойной агент ЦРУ и ФСБ» задержан в Стрельне во время съемок фильма

Трое жителей Петродворцового района оказались накануне в отделе полиции. Поводом для задержания стал интересный пацифистский плакат с голубем, который оказался кинореквизитом. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 ноября.

В субботу около трех часов дня в дежурную часть ГУ МВД позвонила женщина. Она рассказала, что в у дома 15 по Санкт-Петербургскому шоссе в Стрельне стоят трое мужчин с плакатом. Прибывший на место наряд доставил в 46 отдел 47-летнего гендиректора клуба «Золотое кольцо», 20-летнего неработающего жителя Красного Села и 14-летнего школьника из Стрельны. Именно восьмиклассник держал в руках пацифистский плакат.

Старший задержанный пояснил, что в начале 2024 года он написал сценарий к своему короткометражному фильму под рабочим названием «Васька». Этот видеоролик носил юмористический характер. В одном из эпизодов к несовершеннолетнему с плакатом должен был подбежать хулиган. Он бы выхватил баннер из рук и надел бы его на голову протестующему.