Мужчина погиб после повторного удара беспилотника по дому в Шебекино. В квартире не выдержал потолок

В Шебекино мужчина погиб под завалами в квартире пятиэтажного дома, по которому дважды за 10 ноября ударили украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Первый дрон врезался в дом 25 по улице Шумилова на глазах у губернатора, который находился в городе с дежурным объездом. Живущий в квартире мужчина не пострадал, поскольку находился в ванной. Позже к нему зашел отец и в этот момент беспилотник ударил в этот же дом и эту же квартиру повторно. Не выдержала потолочная плита, под обломками которой оказался пожилой мужчина. Из под завалов извлекли уже мертвое тело.
Все жители дома отселены, четверо из них разместились в ПВР, остальные выехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется особый уход, доставили в Большетроицкую районную больницу.
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