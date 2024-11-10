Мужчина погиб после повторного удара беспилотника по дому в Шебекино. В квартире не выдержал потолок

Первый дрон врезался в дом 25 по улице Шумилова на глазах у губернатора, который находился в городе с дежурным объездом. Живущий в квартире мужчина не пострадал, поскольку находился в ванной. Позже к нему зашел отец и в этот момент беспилотник ударил в этот же дом и эту же квартиру повторно. Не выдержала потолочная плита, под обломками которой оказался пожилой мужчина. Из под завалов извлекли уже мертвое тело.