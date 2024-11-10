В Шебекино беспилотник ударил по дому на глазах губернатора Гладкова. От второго удара в квартире рухнул потолок

В Шебекино украинские беспилотники дважды ударили по дому 25 на улице Шумилова. В пятиэтажке произошло обрушение, под завалами оказался мужчина. Первый удар произошел на глазах губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который 10 ноября в своем телеграм-канале рассказал подробности произошедшего.

Источник: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«Подъезжаем к первой точке. Вижу над головой беспилотник. Первое впечатление, что беспилотник строителей. Потому что они даже не обратили внимание. Показываю им, и в этот момент дрон врезается на уровне 4 этажа», — пишет губернатор. Вместе с главой округа Владимиром Ждановым Вячеслав Гладков побежал в квартиру. Живущий в ней мужчина не пострадал, поскольку во время атаки был в ванной.

Во время осмотра других домов поступила информация, что беспилотник повторно ударил по этому же дому. Более того, досталось той же квартире, в которой не выдержала потолочная плита. Под завалами оказался отец мужчины, который зашел проведать сына. На помощь прибыли сотрудники МЧС.

Во время работ по ликвидации ЧП над домом пролетел еще один дрон, который попытались сбить сотрудники правоохранительных органов.

На время проведения спасательных работ и обследования конструкций дома всем жителям необходимо будет покинуть свои квартиры и перебраться в пункты временного размещения.

Гладков отметил, что накануне данный дом также был атакован беспилотником.