Арабо-израильский конфликт: в Дамаске погибли 9 человек, в Ливане 20, израильский министр ездил в Москву

Самолеты ВВС Израиля 10 ноября нанесли удар по району Сейида Зейнаб в южном пригороде Дамаска, сообщает сирийское информагентство SANA . В одном из зданий, по данным СМИ, погибли девять человек, среди них женщины и дети, и 20 получили ранения, в том числе тяжелые.

В Ливане израильские ВВС ударили по жилому дому в поселении Альмат в 15 километрах от курортного города Библос. Погибли 20 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана.

Днем ЦАХАЛ зафиксировал около 15 запусков снарядов из Ливана по северным территориям, большинство упали на открытой местности.

Израиль усилил атаки на Сирию и Ливан после начавшейся в сентябре операции против "Хезболлы". На минувшей неделе были нанесены удары по пригороду Сейида Зейнаб (туда мусульмане из разных стран приезжают для поклонения шиитским святыням, обошлось без жертв.