Арабо-израильский конфликт: в Дамаске погибли 9 человек, в Ливане 20, израильский министр ездил в Москву

Самолеты ВВС Израиля 10 ноября нанесли удар по району Сейида Зейнаб в южном пригороде Дамаска, сообщает сирийское информагентство SANA. В одном из зданий, по данным СМИ, погибли девять человек, среди них женщины и дети, и 20 получили ранения, в том числе тяжелые.
В Ливане израильские ВВС ударили по жилому дому в поселении Альмат в 15 километрах от курортного города Библос. Погибли 20 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана.
Днем ЦАХАЛ зафиксировал около 15 запусков снарядов из Ливана по северным территориям, большинство упали на открытой местности.
Израиль усилил атаки на Сирию и Ливан после начавшейся в сентябре операции против "Хезболлы". На минувшей неделе были нанесены удары по пригороду Сейида Зейнаб (туда мусульмане из разных стран приезжают для поклонения шиитским святыням, обошлось без жертв.
РИА Новости со ссылкой на израильское телевидение пишет, что на прошлой неделе министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию арабо-израильского конфликта.
"Сегодня утром мы проснулись и узнали о тайном визите министра Рона Дермера в Россию с целью урегулирования конфликта на севере при посредничестве России", — говорится в сообщении.
Во следующий вторник, по данным израильского журналиста Барака Давида, президент страны Ицхак Герцог планирует встретиться с действующим президентом США Джо Байденом.
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