Антициклон принес в Петербург сухую и прохладную погоду

Гребень антициклона с юго-запада сформирует погоду в Петербурге в воскресенье, 10 ноября. Из-за понижения температуры ночью город окутали туманы, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. Температура воздуха в городе от плюс двух до четырех градусов, в Ленобласти — от ноля до плюс пяти градусов.

В понедельник без осадков и холоднее, от одного до трех градусов тепла.